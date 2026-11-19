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Starlink en España: el plan Residencial Lite —a menudo promocionado en otros mercados como una opción desde 29 €/mes— aparece en comparativas, pero los precios oficiales para residencias en España están más altos en 2026.

El resumen que circuló en medios y agregadores identifica una oferta de Starlink a 29 €/mes en rondas de lanzamiento internacionales en 2024–2025; esos anuncios describían un plan de baja prioridad («despriorizado») vendido como opción económica. Sin embargo, una guía publicada sobre Starlink en España en octubre de 2026 lista las tarifas residenciales actuales y sitúa el plan básico Residencial 100 en 35 € al mes, el Residencial 200 en 45 € y el Residencial Max en 65 €.

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La misma guía apunta que desde junio de 2026 Starlink añadió una cuota de alquiler del equipo de 10 €/mes para nuevas altas, de modo que el precio efectivo que paga un cliente puede subir esa cantidad sobre la tarifa publicada. Ese detalle sobre el alquiler del kit figura en la lista de condiciones citada por la guía española.

En la práctica, el coste real de traer Starlink a una casa en España depende de la tarifa elegida más el posible alquiler del equipo y de la instalación. La guía recomienda comprobar la dirección en el mapa de cobertura de Starlink y revisar el importe total del primer recibo antes de contratar.

Qué significa el «desde 29 €/mes»

Cuando los medios hablaron de un plan desde 29 €/mes se referían a versiones de bajo coste en mercados puntuales o a planes con menor prioridad de velocidad, no siempre al catálogo fijo que Starlink ofrece en España en 2026. La guía española consultada recalca que Starlink ha ido reajustando su oferta y que promociones o planes con prioridad reducida han aparecido en años anteriores como alternativas puntuales.

Además de la tarifa mensual, la guía recuerda otros costes prácticos: la posible instalación profesional y las necesidades de energía del equipo (la antena consume decenas de vatios en activo), factores que encarecen la operación en viviendas sin suministro estable.

Alternativas y consejos antes de contratar

Para muchos usuarios la guía recomienda comparar Starlink con routers 4G/5G con SIM y valorar la estabilidad de fibra o móvil en la zona. También aconseja probar el servicio dentro del periodo de devolución si está disponible, y comprobar obstrucciones de cielo mediante la app antes de taladrar tejados.

Si buscas comparativas y ofertas de operadores nacionales, puedes revisar promociones de operadoras locales como la oferta de YouTube Premium vinculada a ciertas líneas móviles, que a veces compensa mejor en entornos urbanos que pagar por una conexión satelital.

Sigue estos pasos: comprobar cobertura en la web oficial, sumar la cuota del equipo si corresponde y valorar el consumo energético en caso de cortes de luz, según la guía española consultada.

Sources

Kit72h — guía que aporta los precios residenciales en España (Residencial 100: 35 €, Residencial 200: 45 €, Residencial Max: 65 €) y detalla la cuota de alquiler del kit de 10 €/mes.

— guía que aporta los precios residenciales en España (Residencial 100: 35 €, Residencial 200: 45 €, Residencial Max: 65 €) y detalla la cuota de alquiler del kit de 10 €/mes. Google News / Business Insider (feed) — referencia al título difundido sobre «Starlink en España: el precio real…» usado como punto de partida para comparar anuncios previos de planes desde 29 €/mes.

Vodafone regala 2 meses gratis de YouTube Premium — ejemplo de alternativa de operador nacional mencionada como comparación en la pieza.

Beats: cómo encontrar las mejores ofertas en España — guía de ofertas y comparativa útil si valoras comprar hardware en promociones antes de elegir servicio.