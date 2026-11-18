Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

GTA 6 se desbloqueará en España a las 00:00 CET de la madrugada del 19 de noviembre de 2026, según las fichas de las tiendas oficiales que fijan el lanzamiento por hora local.

Rockstar y las tiendas digitales han programado el lanzamiento regionalizado: en España la versión para PS5 y Xbox Series X|S se activará a las 00:00 (medianoche del miércoles 18 al jueves 19), de modo que los jugadores podrán empezar a jugar cuando cambie el día a 19 de noviembre en la península.

Te puede interesar

La precarga digital ya estuvo planificada con antelación: varios comunicados y guías de prensa señalan que la descarga anticipada abrió el 10 de noviembre y que el juego puede ocupar hasta 212 GB de espacio, por lo que las consolas necesitan espacio libre antes del desbloqueo.

Las tiendas de PlayStation y Microsoft replican el esquema de desbloqueo a medianoche local que han seguido lanzamientos grandes recientes, lo que explica por qué distintas regiones obtienen el acceso en horas diferentes aunque la fecha oficial sea la misma.

Si vas a jugar el 19 de noviembre, libera al menos 212 GB de espacio y asegúrate de haber completado la precarga desde el 10 de noviembre para poder empezar a jugar inmediatamente al desbloquearse a las 00:00 CET.

¿Qué plataformas y formato? Las comunicados confirmaron que GTA 6 sale en PS5 y Xbox Series X|S; las versiones físicas incluyen un código para la activación/precarga en lugar de un disco jugable, según las notas de producto vistas en las tiendas.

Sources