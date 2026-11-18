GTA 6 se desbloqueará en España a las 00:00 CET de la madrugada del 19 de noviembre de 2026, según las fichas de las tiendas oficiales que fijan el lanzamiento por hora local.
Rockstar y las tiendas digitales han programado el lanzamiento regionalizado: en España la versión para PS5 y Xbox Series X|S se activará a las 00:00 (medianoche del miércoles 18 al jueves 19), de modo que los jugadores podrán empezar a jugar cuando cambie el día a 19 de noviembre en la península.
Te puede interesar
Pablo Iglesias: «La cena de los idiotas» es una comedia de Francis Veber
GTA 6: se desbloquea en España a las 23:59 del 18 de noviembre
- Aldi: refuerza su surtido de cestas y embutidos para Navidad
- Familia Real: Princesa Leonor e Infanta Sofía podrán votar por primera vez en el 29-N
- Beats: cómo encontrar las mejores ofertas en España
La precarga digital ya estuvo planificada con antelación: varios comunicados y guías de prensa señalan que la descarga anticipada abrió el 10 de noviembre y que el juego puede ocupar hasta 212 GB de espacio, por lo que las consolas necesitan espacio libre antes del desbloqueo.
Las tiendas de PlayStation y Microsoft replican el esquema de desbloqueo a medianoche local que han seguido lanzamientos grandes recientes, lo que explica por qué distintas regiones obtienen el acceso en horas diferentes aunque la fecha oficial sea la misma.
Si vas a jugar el 19 de noviembre, libera al menos 212 GB de espacio y asegúrate de haber completado la precarga desde el 10 de noviembre para poder empezar a jugar inmediatamente al desbloquearse a las 00:00 CET.
¿Qué plataformas y formato? Las comunicados confirmaron que GTA 6 sale en PS5 y Xbox Series X|S; las versiones físicas incluyen un código para la activación/precarga en lugar de un disco jugable, según las notas de producto vistas en las tiendas.
Sources
- PlayStation Store (resultado) — indica la hora de disponibilidad a las 00:00 local para España.
- Precarga y tamaño (resultado) — reportes sobre la precarga desde el 10 de noviembre y el tamaño aproximado de 212 GB.
- Cobertura general del lanzamiento (resultado) — síntesis de la fecha de lanzamiento y el desbloqueo por hora local.
Mary de Dinamarca: plan informal de martes con tres de sus hijos
Metrovacesa: pone a la venta 57 viviendas en Pulpí (Almería)