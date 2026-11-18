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Metrovacesa amplía su oferta residencial en Almería con 57 viviendas – Observatorio Inmobiliario: la promotora ha puesto a la venta la Fase II de la promoción Swing Golf en Pulpí (Almería), que incluye 57 apartamentos de obra nueva.

La información original apareció en el feed de Google News local de Almería, que recoge el anuncio de la puesta a la venta de 57 viviendas de Metrovacesa en Pulpí; el titular citado en el agregador es el punto de partida para la oferta comercial.

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El segundo elemento verificado proviene de la ficha de la promoción Swing Golf Fase II, publicada por el promotor y portales inmobiliarios: la fase II ofrece 57 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con plaza de garaje y trastero incluidos, y las obras ya han comenzado o están en fase de comercialización, según la descripción del proyecto.

Metrovacesa comercializa la promoción como un desarrollo junto al campo Mundo Aguilón, con viviendas diseñadas para aprovechar las terrazas y las vistas al entorno; la ficha técnica recoge también precios de partida y condiciones de reserva y pago.

La oferta amplía la presencia de vivienda nueva de Metrovacesa en la provincia; la provincia de Almería registra además movimientos recientes en oferta y demanda que sitúan a la zona como un foco de nueva promoción.

Para quien busque más datos sobre la promoción —planos, precios concretos, plazos de entrega y condiciones de compra— la inmobiliaria y los portales de obra nueva publican los detalles comerciales y la posibilidad de reservar una vivienda en la fase II.

Sources