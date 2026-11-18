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El plan más informal de martes de Mary de Dinamarca con tres de sus hijos y la princesa Isabella como gran ausente – HOLA

Así lo recoge el titular y el resumen del reportaje de HOLA publicado en Google News, que señala que la reina Mary pasó un martes informal acompañada por tres de sus hijos mientras la princesa Isabella no apareció en las imágenes ni en la crónica.

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El titular y el sumario del artículo —publicados por HOLA y accesibles vía el feed de Google News— describen la salida como «el plan más informal de martes» de Mary de Dinamarca y puntualizan la ausencia de Isabella, sin aportar más detalles sobre lugar o motivo.

La pieza original aparece en el feed de noticias y, por ahora, no hay en esta sesión otras fuentes abiertas que amplíen la información o ofrezcan comentarios oficiales de la Casa Real danesa sobre el paseo.

Si quiere leer más sobre apariciones recientes de la reina Mary y su estilo, consulte también la cobertura anterior sobre su presencia pública y accesorios reales en este sitio.

En contexto, Mary ha sido foco de reportajes por distintos gestos y estilismos en actos oficiales durante los últimos años; para lecturas relacionadas puede ver piezas sobre su tiara histórica y otras noticias de casas reales enlazadas abajo.

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