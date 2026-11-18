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La infanta Margarita, hermana del rey emérito Juan Carlos, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón de Madrid por una infección, según informó La Razón.

El ingreso en la UCI del Gregorio Marañón se produjo tras detectarse una infección que obligó a su hospitalización, y la noticia ha sido recogida por medios de sociedad que siguen la evolución médica de la familia real.

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Fuentes de prensa especializadas en Casas Reales apuntan que la infanta, de edad avanzada, lleva varios días hospitalizada y que su entorno más cercano permanece en el centro sanitario acompañándola. Vanitatis publica además declaraciones de su hija, María Zurita, que dan un parte más concreto sobre la respuesta al tratamiento.

La infanta Margarita: ingresada de nuevo en el hospital por una infección y otros reportes locales ofrecen contexto sobre ingresos anteriores de la infanta en el mismo hospital.

Evolución y declaraciones del entorno

Vanitatis informa que María Zurita, hija de la infanta Margarita, aseguró que «está reaccionando bien al medicamento», una frase que los medios han citado al dar cuenta de una mejoría lenta pero estable.

Los reportes no ofrecen un parte médico oficial del hospital; los detalles citados por la prensa proceden de allegados y fuentes familiares. La Razón y otros digitales de sociedad señalan que el ingreso responde a una infección y que recibe cuidados en la UCI del Gregorio Marañón.

Qué significa el ingreso en la UCI por infección

El ingreso en una UCI por infección suele implicar monitorización estrecha y tratamiento intravenoso para controlar la respuesta sistémica, según explican fuentes médicas en coberturas informativas sobre casos similares citadas por los medios.

En ingresos previos de la infanta en el Gregorio Marañón la familia optó por la discreción y la presencia de acompañantes cercanos en el hospital, un patrón que repiten los actuales informantes de la prensa de sociedad.

Sources