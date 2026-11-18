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La temporada de setas despierta con retraso en varias comarcas, pero las lluvias de octubre y noviembre han dado un nuevo impulso a la búsqueda. Recolectores y expertos insisten en combinar prudencia y permisos. Este otoño trae ferias, salidas guiadas y normas para proteger el monte y evitar intoxicaciones.

Permisos, precios y límites: lo que hay que saber antes de salir al monte

Las autorizaciones varían según el lugar y pueden ser controladas por agentes como el Seprona. No llevar el pase puede acarrear multas.

Pases y normas locales para la recolección de setas, necesarios en varias zonas.

En Bicorp (Comunidad Valenciana) se expiden pases por 3 euros . Se venden en establecimientos locales.

. Se venden en establecimientos locales. La Comunidad Valenciana mantiene un tope de 6 kilos por persona y día .

. El parque micológico de Gorbeialdea (Álava) cobra 10 euros por persona y día .

. En la Sierra de Cebollera (La Rioja) también se exige permiso; el importe habitual es 6 euros . Si se entra en coche por pistas restringidas, se necesita una autorización adicional.

. Si se entra en coche por pistas restringidas, se necesita una autorización adicional. Para zonas como Monte Sierra Luenga (Toledo) es obligatorio solicitar la autorización prevista en la ordenanza municipal.

Autoridades locales recuerdan que estas normas buscan ordenar una afición masiva y garantizar la regeneración de los hongos. Los expertos advierten que prácticas agresivas, como remover la tierra, dañan los micelios y reducen futuras cosechas.

Agenda micológica de noviembre: ferias, charlas y salidas guiadas

La oferta formativa y lúdica se intensifica con exposiciones y jornadas en distintas comunidades.

Torrejón de Ardoz (Madrid): XI Exposición Micológica del 13 al 15 de noviembre en la Casa de la Cultura. Horarios: viernes 19:00-21:00; sábado y domingo 11:00-14:00 y 18:00-21:00. Habrá muestras, microscopía, vídeos y espacio infantil. El sábado se impartirá una charla sobre intoxicaciones , y a mediodía será la entrega de premios del II Concurso Fotográfico. El domingo a las 12:00 habrá una conferencia sobre «Hongos de ribera».

del 13 al 15 de noviembre en la Casa de la Cultura. Horarios: viernes 19:00-21:00; sábado y domingo 11:00-14:00 y 18:00-21:00. Habrá muestras, microscopía, vídeos y espacio infantil. El sábado se impartirá una , y a mediodía será la entrega de premios del II Concurso Fotográfico. El domingo a las 12:00 habrá una conferencia sobre «Hongos de ribera». Calvià (Mallorca): tres salidas gratuitas por la finca pública de Galatzó los días 14 y 21 de noviembre y 5 de diciembre. Inicio a las 10:30. Inscripción previa obligatoria. Se exige calzado de montaña y materiales adecuados.

El Rosario (Tenerife): curso avanzado «Reconocimiento de setas silvestres de La Esperanza» los días 10, 11 y 12 de noviembre. Las plazas están completas. La Universidad de La Laguna emitirá certificado a quien cumpla al menos el 80% de la asistencia; puede reconocerse un crédito ECTS si se supera la parte de trabajo autónomo.

Riesgos y precauciones: por qué no conviene confiar en apps o en la improvisación

Los micólogos alertan de que existen especies tóxicas y mortales. El uso de aplicaciones o vídeos puede dar seguridad falsa.

No confíe en apps: la identificación requiere expertos y herramientas.

No se debe coger ninguna seta sin identificar con total seguridad.

con total seguridad. Las intoxicaciones graves ocurren cada temporada; la identificación errónea tiene consecuencias serias.

Si hay la menor duda sobre una pieza, la recomendación de los expertos es no recolectarla.

Organizaciones micológicas recuerdan que la masificación y la inexperiencia incrementan el riesgo. Aprender con profesionales y acudir a exposiciones o cursos ayuda a reducir errores.

Valor nutricional y cómo conservar las setas en casa

Las setas son ligeras y nutritivas; aportan pocas calorías y contienen agua y compuestos beneficiosos.

Contenido calórico aproximado: 25-30 calorías por 100 gramos .

. Composición: entre un 90% y 92% de agua , buena cantidad de fibra, en especial betaglucanos, y algunas fuentes naturales de vitamina D .

, buena cantidad de fibra, en especial betaglucanos, y algunas fuentes naturales de . Su sabor umami ayuda a reducir el uso de sal en las recetas.

Consejos prácticos para conservarlas:

Limpiar con un paño o brocha, evitando el exceso de agua.

Guardar en un recipiente de vidrio con papel absorbente humedecido dentro.

con papel absorbente humedecido dentro. Si hay dudas sobre la identidad, no consumirlas.

Cómo recolectar setas de forma responsable: recomendaciones esenciales

La recolección sostenible protege el monte y a los propios recolectores.

Salir a lugares conocidos y confirmar si hacen falta permisos.

Respetar los límites por persona y los cupos fijados por cada territorio.

Usar cesta de mimbre o recipientes transpirables; evitar bolsas de plástico.

Llevar navaja para cortar y no arrancar el ejemplar entero.

No rastrillar ni remover la hojarasca; preservar el micelio.

Ir con calzado adecuado, agua y avisar de la ruta a alguien.

Según responsables de parques y asociaciones, la temporada ha llegado con retraso en muchas zonas. Un mes de demora puede alargar la aparición de hongos hasta finales de noviembre, salvo que lleguen las heladas. La regla de oro para salir al campo sigue siendo clara: permiso, identificación y respeto por el entorno.