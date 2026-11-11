Setas tóxicas: evita intoxicaciones esta temporada con estos consejos

Duración de lectura : 3 minutos
Cesta con setas y guía de campo sobre mesa de campo, manos con lupa desenfocadas
© Noticias de Almería y provincia - Setas tóxicas: evita intoxicaciones esta temporada con estos consejos
Mostrar resumen Ocultar resumen

Las lluvias de otoño han llenado de nuevo bosques y jardines de hongos. Con la temporada en marcha, crece la probabilidad de ingerir ejemplares peligrosos. Navarra ha registrado casos recientes y los profesionales insisten en medidas prácticas y formación para evitar tragedias.

Aumentan las consultas en Navarra: cifras, alertas y respuesta del hospital

El Hospital Universitario de Navarra ha atendido cinco intoxicaciones desde el verano. Algunos hallazgos preocupantes proceden de zonas cercanas a núcleos urbanos, como Barañáin. Esa proximidad multiplica la exposición de recolectores noveles.

Kate Middleton: dijo que sus médicos le aconsejaron quimioterapia
El 51º Rallye Costa de Almería: se celebrará los días 13 y 14 de noviembre
Entrada de urgencias de hospital con personal y mesa informativa sobre intoxicaciones por setas
El Hospital Universitario de Navarra ha atendido casos recientes de intoxicación por setas.

Para ofrecer herramientas a la población, el centro organiza una sesión abierta sobre setas tóxicas y comestibles. La actividad será el jueves 5 de noviembre a las 17:30, en el salón de actos A, con entrada libre hasta completar aforo. Intervendrán el micólogo Javier Gómez Urrutia y el toxicólogo Miguel Ángel Pinillos.

En la misma jornada se presentará el Manual de setas tóxicas por toxíndromes para médicos, coordinado por Pinillos y editado por la Fundación Española de Toxicología Clínica. El manual recoge:

  • 16 toxíndromes principales explicados por su mecanismo y manejo.

  • Más de 130 imágenes que ilustran 59 especies tóxicas y las comestibles que suelen confundirse con ellas.

  • Guías prácticas para el diagnóstico y el tratamiento precoz.

La obra y la jornada están dedicadas a la memoria de José Elizalde Fernández, médico intensivista y antiguo coordinador de trasplantes del hospital.

Amanita phalloides y otras setas peligrosas: cómo reconocer señales de alarma

Entre las especies que más alarma generan figura la Amanita phalloides. Es una de las más letales y su ingestión puede conducir a insuficiencia hepática.

El riesgo crece porque algunos hongos venenosos se parecen a especies comestibles. La identificación exige atención a detalles morfológicos, no solo a una fotografía. Entre los rasgos que conviene revisar están:

  • La presencia de volva en la base del pie.

  • Un anillo en el estipe o su ausencia.

  • Color, textura y cambio de tonalidad al corte.

  • Tipo de láminas o poros y su sujeción al sombrero.

  • Olor y hábitat donde crece la pieza.

Los materiales divulgativos insisten en que una sola fotografía puede ser insuficiente. Consultar a un experto es la forma más segura para evitar errores.

Actuación frente a una ingesta sospechosa: pasos urgentes y qué aportar al hospital

Si existe la mínima sospecha de intoxicación, no esperar a que aparezcan síntomas. La evolución clínica puede ser silenciosa al inicio y después agravarse.

Persona examinando una seta con lupa y guía de campo en el bosque
Revisar rasgos morfológicos y consultar a un experto reduce el riesgo de error.

Acciones a seguir de forma prioritaria:

  • Buscar atención sanitaria inmediata en urgencias o llamar al servicio de información toxicológica.

  • Llevar al centro el ejemplar entero o fotografías detalladas del hongo y del lugar de recolección.

  • Informar con precisión: qué se comió, cuánto, a qué hora y si hubo más personas afectadas.

  • No administrar remedios caseros ni provocar el vómito salvo indicación médica.

En urgencias, la información temprana y la muestra del hongo facilitan el diagnóstico y orientan el tratamiento específico. La atención precoz reduce complicaciones.

Prevención y formación: recursos para recolectores y aficionados

La educación práctica es clave para que la afición micológica no derive en riesgo sanitario. Jornadas, charlas y manuales especializados aumentan la seguridad de los recolectores.

Consejos básicos para salir al monte con seguridad

  • Recolectar solo las especies que se conocen bien.

  • No compartir alimentos hasta confirmar la identidad de las setas.

  • Usar canastas ventiladas y mantener ejemplares separados.

  • Apuntar el lugar de recogida y las condiciones ambientales.

  • Formarse con cursos de micología o participar en salidas guiadas por micólogos.

Evitar confiar en mitos populares o pruebas caseras. Las mejores prácticas combinan conocimiento, prudencia y consulta a profesionales.

Condis: cierra 2025 con 810 millones y mejora resultados un 12%
Setas tóxicas: evita intoxicaciones esta temporada con estos consejos

Da tu opinión

Sé el primero en valorar esta entrada
o deja una reseña detallada

Noticias de Almería y provincia es un medio independiente. Apóyanos añadiéndonos a tus favoritos de Google News:

Síguenos en Google News

Publicar un comentario

Usted está aquí : Pagina de inicio » Casa/Jardín » Setas tóxicas: evita intoxicaciones esta temporada con estos consejos
Publicar un comentario