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- Aumentan las consultas en Navarra: cifras, alertas y respuesta del hospital
- Amanita phalloides y otras setas peligrosas: cómo reconocer señales de alarma
- Actuación frente a una ingesta sospechosa: pasos urgentes y qué aportar al hospital
- Prevención y formación: recursos para recolectores y aficionados
Las lluvias de otoño han llenado de nuevo bosques y jardines de hongos. Con la temporada en marcha, crece la probabilidad de ingerir ejemplares peligrosos. Navarra ha registrado casos recientes y los profesionales insisten en medidas prácticas y formación para evitar tragedias.
Aumentan las consultas en Navarra: cifras, alertas y respuesta del hospital
El Hospital Universitario de Navarra ha atendido cinco intoxicaciones desde el verano. Algunos hallazgos preocupantes proceden de zonas cercanas a núcleos urbanos, como Barañáin. Esa proximidad multiplica la exposición de recolectores noveles.
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Para ofrecer herramientas a la población, el centro organiza una sesión abierta sobre setas tóxicas y comestibles. La actividad será el jueves 5 de noviembre a las 17:30, en el salón de actos A, con entrada libre hasta completar aforo. Intervendrán el micólogo Javier Gómez Urrutia y el toxicólogo Miguel Ángel Pinillos.
En la misma jornada se presentará el Manual de setas tóxicas por toxíndromes para médicos, coordinado por Pinillos y editado por la Fundación Española de Toxicología Clínica. El manual recoge:
- 16 toxíndromes principales explicados por su mecanismo y manejo.
- Más de 130 imágenes que ilustran 59 especies tóxicas y las comestibles que suelen confundirse con ellas.
- Guías prácticas para el diagnóstico y el tratamiento precoz.
La obra y la jornada están dedicadas a la memoria de José Elizalde Fernández, médico intensivista y antiguo coordinador de trasplantes del hospital.
Amanita phalloides y otras setas peligrosas: cómo reconocer señales de alarma
Entre las especies que más alarma generan figura la Amanita phalloides. Es una de las más letales y su ingestión puede conducir a insuficiencia hepática.
El riesgo crece porque algunos hongos venenosos se parecen a especies comestibles. La identificación exige atención a detalles morfológicos, no solo a una fotografía. Entre los rasgos que conviene revisar están:
- La presencia de volva en la base del pie.
- Un anillo en el estipe o su ausencia.
- Color, textura y cambio de tonalidad al corte.
- Tipo de láminas o poros y su sujeción al sombrero.
- Olor y hábitat donde crece la pieza.
Los materiales divulgativos insisten en que una sola fotografía puede ser insuficiente. Consultar a un experto es la forma más segura para evitar errores.
Actuación frente a una ingesta sospechosa: pasos urgentes y qué aportar al hospital
Si existe la mínima sospecha de intoxicación, no esperar a que aparezcan síntomas. La evolución clínica puede ser silenciosa al inicio y después agravarse.
Acciones a seguir de forma prioritaria:
- Buscar atención sanitaria inmediata en urgencias o llamar al servicio de información toxicológica.
- Llevar al centro el ejemplar entero o fotografías detalladas del hongo y del lugar de recolección.
- Informar con precisión: qué se comió, cuánto, a qué hora y si hubo más personas afectadas.
- No administrar remedios caseros ni provocar el vómito salvo indicación médica.
En urgencias, la información temprana y la muestra del hongo facilitan el diagnóstico y orientan el tratamiento específico. La atención precoz reduce complicaciones.
Prevención y formación: recursos para recolectores y aficionados
La educación práctica es clave para que la afición micológica no derive en riesgo sanitario. Jornadas, charlas y manuales especializados aumentan la seguridad de los recolectores.
Consejos básicos para salir al monte con seguridad
- Recolectar solo las especies que se conocen bien.
- No compartir alimentos hasta confirmar la identidad de las setas.
- Usar canastas ventiladas y mantener ejemplares separados.
- Apuntar el lugar de recogida y las condiciones ambientales.
- Formarse con cursos de micología o participar en salidas guiadas por micólogos.
Evitar confiar en mitos populares o pruebas caseras. Las mejores prácticas combinan conocimiento, prudencia y consulta a profesionales.
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