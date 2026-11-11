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Las lluvias de otoño han llenado de nuevo bosques y jardines de hongos. Con la temporada en marcha, crece la probabilidad de ingerir ejemplares peligrosos. Navarra ha registrado casos recientes y los profesionales insisten en medidas prácticas y formación para evitar tragedias.

Aumentan las consultas en Navarra: cifras, alertas y respuesta del hospital

El Hospital Universitario de Navarra ha atendido cinco intoxicaciones desde el verano. Algunos hallazgos preocupantes proceden de zonas cercanas a núcleos urbanos, como Barañáin. Esa proximidad multiplica la exposición de recolectores noveles.

El Hospital Universitario de Navarra ha atendido casos recientes de intoxicación por setas.

Para ofrecer herramientas a la población, el centro organiza una sesión abierta sobre setas tóxicas y comestibles. La actividad será el jueves 5 de noviembre a las 17:30, en el salón de actos A, con entrada libre hasta completar aforo. Intervendrán el micólogo Javier Gómez Urrutia y el toxicólogo Miguel Ángel Pinillos.

En la misma jornada se presentará el Manual de setas tóxicas por toxíndromes para médicos, coordinado por Pinillos y editado por la Fundación Española de Toxicología Clínica. El manual recoge:

16 toxíndromes principales explicados por su mecanismo y manejo.

toxíndromes principales explicados por su mecanismo y manejo. Más de 130 imágenes que ilustran 59 especies tóxicas y las comestibles que suelen confundirse con ellas.

que ilustran 59 especies tóxicas y las comestibles que suelen confundirse con ellas. Guías prácticas para el diagnóstico y el tratamiento precoz.

La obra y la jornada están dedicadas a la memoria de José Elizalde Fernández, médico intensivista y antiguo coordinador de trasplantes del hospital.

Amanita phalloides y otras setas peligrosas: cómo reconocer señales de alarma

Entre las especies que más alarma generan figura la Amanita phalloides. Es una de las más letales y su ingestión puede conducir a insuficiencia hepática.

El riesgo crece porque algunos hongos venenosos se parecen a especies comestibles. La identificación exige atención a detalles morfológicos, no solo a una fotografía. Entre los rasgos que conviene revisar están:

La presencia de volva en la base del pie.

en la base del pie. Un anillo en el estipe o su ausencia.

en el estipe o su ausencia. Color, textura y cambio de tonalidad al corte.

Tipo de láminas o poros y su sujeción al sombrero.

Olor y hábitat donde crece la pieza.

Los materiales divulgativos insisten en que una sola fotografía puede ser insuficiente. Consultar a un experto es la forma más segura para evitar errores.

Actuación frente a una ingesta sospechosa: pasos urgentes y qué aportar al hospital

Si existe la mínima sospecha de intoxicación, no esperar a que aparezcan síntomas. La evolución clínica puede ser silenciosa al inicio y después agravarse.

Revisar rasgos morfológicos y consultar a un experto reduce el riesgo de error.

Acciones a seguir de forma prioritaria:

Buscar atención sanitaria inmediata en urgencias o llamar al servicio de información toxicológica.

en urgencias o llamar al servicio de información toxicológica. Llevar al centro el ejemplar entero o fotografías detalladas del hongo y del lugar de recolección.

Informar con precisión: qué se comió, cuánto, a qué hora y si hubo más personas afectadas.

No administrar remedios caseros ni provocar el vómito salvo indicación médica.

En urgencias, la información temprana y la muestra del hongo facilitan el diagnóstico y orientan el tratamiento específico. La atención precoz reduce complicaciones.

Prevención y formación: recursos para recolectores y aficionados

La educación práctica es clave para que la afición micológica no derive en riesgo sanitario. Jornadas, charlas y manuales especializados aumentan la seguridad de los recolectores.

Consejos básicos para salir al monte con seguridad

Recolectar solo las especies que se conocen bien.

No compartir alimentos hasta confirmar la identidad de las setas.

Usar canastas ventiladas y mantener ejemplares separados.

Apuntar el lugar de recogida y las condiciones ambientales.

Formarse con cursos de micología o participar en salidas guiadas por micólogos.

Evitar confiar en mitos populares o pruebas caseras. Las mejores prácticas combinan conocimiento, prudencia y consulta a profesionales.