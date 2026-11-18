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- Renovación, cabezas visibles y un solo ministro presente
- Ministros y líderes que no formarán parte de las listas
- Quiénes repiten y ocupan puestos relevantes
- Voces que no repetirán: recambios y tensiones internas
- Reparto territorial: líderes provinciales y candidaturas clave
- Incorporación de exdirigentes de Podemos en Andalucía
- Apellidos simbólicos y lugares reservados en Madrid
El bloque de Frente Amplio llega a las elecciones del 29-N con una lista que apuesta por la renovación y el perfil territorial. La coalición incorpora a nuevos rostros y reubica liderazgos, mientras mantiene a figuras con trayectoria parlamentaria. El resultado es una oferta electoral distinta a la de Sumar en 2023, con cambios relevantes en ministros, exdirigentes y diputados que repiten o quedan fuera.
Renovación, cabezas visibles y un solo ministro presente
Frente Amplio presenta a Ada Colau como referente para la Presidencia del Gobierno y a Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid. El movimiento supone una reconfiguración interna y un intento por atraer voto urbano y territorial.
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Del Gobierno, Ernest Urtasun es el único ministro del ala minoritaria que figura en las candidaturas. Su presencia contrasta con las ausencias de otras figuras del Ejecutivo que han decidido no concurrir.
- Solo 10 diputados repiten respecto a las listas presentadas por Sumar en 2023.
- La candidatura busca equilibrar experiencia parlamentaria y nuevos perfiles.
- Sumar logró 31 escaños en 2023; tras la ruptura con Podemos el grupo quedó en 27 diputados.
Ministros y líderes que no formarán parte de las listas
Varios nombres relevantes del Ejecutivo y del entorno de Sumar han renunciado a figurar en las papeletas.
- Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y candidata en 2023, no concurrirá.
- Mónica García, ministra de Sanidad, también queda fuera de las listas.
- No estarán en las candidaturas Sira Rego ni Pablo Bustinduy, este último portavoz de campaña.
Estas ausencias marcan una distancia con la estrategia de 2023 y obligan a la coalición a presentar renovaciones visibles.
Quiénes repiten y ocupan puestos relevantes
Entre los diputados que continúan en la carrera por renovar su acta hay nombres con peso orgánico y parlamentario.
- Verónica Barbero — portavoz del grupo plurinacional y coordinadora general de Movimiento Sumar.
- Tesh Sidi — diputada de Más Madrid.
- Toni Valero — dirigente de Izquierda Unida.
Los tres ocupan puestos altos en la lista por la capital. También repiten:
- Esther Gil de Reboleño (Cádiz),
- Lander Martínez (Vizcaya),
- Enrique Santiago (Sevilla), secretario general del PCE.
- Àgueda Micó y Alberto Ibáñez por Compromís, pese a tensiones internas.
Comuns y presencia catalana
En Barcelona la lista combina liderazgos municipales y ecologistas. Junto a Colau y Urtasun aparecen figuras de los Comuns.
- Júlia Miralles, Andrés García Berrio, Lucía Martín y Joan Mena completan los primeros puestos.
- Viviane Ogou irá en un lugar más retrasado en la lista por Barcelona.
- Júlia Boada encabezará la candidatura por Girona.
Voces que no repetirán: recambios y tensiones internas
La confección de las listas ha dejado fuera a varios dirigentes que formaron parte de Sumar en 2023. Algunas salidas han generado malestar interno.
- Quedan fuera de la candidatura al Congreso: Félix Alonso, Eloi Badia, Candela López, Gerardo Pisarello y Aina Vidal.
- La exclusión de Aina Vidal provocó rechazo en un sector de la formación, con cerca del 30% de votos en contra del refrendo de las listas.
- Otros ausentes son el diplomático Agustín Santos, y cargos que fueron cuota de Sumar como Rafael Cofiño, Txema Guijarro y Francisco Sierra.
- Tampoco repiten: Carlos Martín, Manolo Lago, Nahuel González, Engracia Rivera ni Alda Recas.
En Aragón y Baleares también se producen sustituciones: Carmen Gomila reemplaza a Vicenç Vidal como referente de Ara Més; y Jorge Pueyo cede la cabeza de lista por Zaragoza a otra figura provincial.
Reparto territorial: líderes provinciales y candidaturas clave
La coalición ha cerrado cajas por circunscripciones con acuerdos que mezclan partidos aliados.
- Galicia: Xosé Lois Piñeiro encabeza A Coruña y Gloria Alonso lidera Pontevedra.
- Asturias: Antonio González Ponte será número uno por IU.
- Murcia: la coordinadora regional de IU, Penélope Luna, encabeza la lista.
- Málaga: propuesta de IU con el abogado y activista Rafael Borrego al frente.
- Córdoba: Sebastián Pérez, líder provincial de IU, será cabeza de lista.
- Granada: Jesús Fernández, edil en Huétor, figura como número uno.
- Las Palmas (Canarias): Luis Campos encabezará la coalición bajo la marca Unión del Pueblo Canario.
Barcelona y el peso municipal
La fórmula en la provincia combina nombres municipales con figuras estatales. La idea es volcar votos urbanos hacia la candidatura común.
Incorporación de exdirigentes de Podemos en Andalucía
En Andalucía Frente Amplio ha incluido a históricos de Podemos con cargos autonómicos y locales.
- José Miguel Ramos aparece en la lista por Almería.
- Raquel Martínez, excoordinadora autonómica de Podemos, ocupa un puesto destacado en Málaga.
La presencia de estas figuras responde a un intento de cohesionar el espacio de la izquierda en provincias clave.
Apellidos simbólicos y lugares reservados en Madrid
La lista por Madrid incluye nombres con peso simbólico para cerrar candidaturas y atraer apoyos culturales.
- El pintor y escultor Antonio López figura en las posiciones finales.
- La histórica ecologista Inés Sabanés cierra de forma simbólica la papeleta por Madrid.
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