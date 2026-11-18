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Un supermercado Aldi ocupará el local del histórico cine Liceu de la calle de Sants – El Periódico, según adelanta EL PERIÓDICO y fuentes de la propia empresa.

EL PERIÓDICO explica que el edificio del antiguo cine Liceu, en la calle de Sants número 82-96, se convertirá en un supermercado Aldi y que la compañía ha iniciado la adecuación del inmueble tras años vacío, aunque la apertura «no será inminente» por la complejidad de las obras.

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El artículo precisa que el inmueble, catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) e incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya, conserva elementos originales como la fachada de vidrio y parte del vestíbulo diseñado por el arquitecto Antoni de Moragas i Gallissà.

Inaugurado en 1914 y reconstruido en 1956, el Liceu llegó a albergar una sala con capacidad para unas 1.500 personas; cerró definitivamente en julio de 1989 y, tras alternar usos comerciales y espacios varios, quedó vacío durante años, según EL PERIÓDICO.

Aldi confirma a EL PERIÓDICO que «estamos trabajando en la puesta en marcha de las obras de un nuevo supermercado en el barrio de Sants, que abrirá en los próximos años»; el medio añade que la cadena ha abierto más de 15 establecimientos en España en lo que va de año y suma un total de 507 tiendas previstas en su plan de crecimiento para 2026.

Reconversiones de cines y debate patrimonial

La transformación del Liceu se enmarca en una tendencia citada por EL PERIÓDICO: numerosas salas históricas de Barcelona han sido reconvertidas en comercios, lo que afecta al patrimonio de cines del municipio y genera debate sobre conservación y usos compatibles.

Vecinos y especialistas han debatido previamente otros proyectos similares en que antiguos cines se han convertido en supermercados y grandes superficies; la noticia puntual de EL PERIÓDICO subraya que, por el carácter protegido del edificio, las obras exigirán trabajos específicos de conservación.

El anuncio llega mientras Aldi intensifica aperturas en distintas comunidades españolas; para contexto editorial, la cadena anunció planes y nuevas tiendas en otras regiones en 2026, según noticias comerciales recientes.

Sources

El Periódico — nota principal que confirma la adecuación del inmueble en la calle de Sants 82-96, su catalogación como BCIL, la historia del cine y la declaración de Aldi sobre el horizonte de apertura.

Enlaces relacionados: ALDI: abrirá 7 nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid en 2026 y Aldi: alcanza 19 tiendas en la Región de Murcia.