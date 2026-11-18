Pablo Iglesias figura entre los invitados anunciados para La cena de los idiotas, el nuevo formato de La 1 presentado por Gonzalo Miró que adapta el título de la obra y la película de Francis Veber.
RTVE ha descrito el programa como un espacio de conversación informal que reunirá cada semana a cuatro invitados alrededor de una cena; la cadena pública incluyó a Pablo Iglesias en la lista de participantes de las primeras entregas.
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Pablo Iglesias: «La cena de los idiotas» es una comedia de Francis Veber
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El título del espacio —La cena de los idiotas— toma su nombre de la comedia original de Francis Veber: la película Le Dîner de cons (1998) y la obra previa del autor son citadas por medios culturales al presentar el nuevo formato televisivo.
El programa se estrenó en la parrilla de La 1 en noviembre de 2026 y ha aparecido en la programación de RTVE Play, que lista los invitados de cada entrega y la mecánica del encuentro alrededor de la mesa.
La adaptación televisiva no es una reproducción literal de la comedia teatral o cinematográfica: los artículos que anunciaron el formato indican que se trata de un espacio de actualidad y entrevistas en tono distendido presentado por Gonzalo Miró, que reutiliza el título como gancho y punto de partida para la conversación.
Por ahora, los comunicados y la guía de programación de RTVE son la fuente principal sobre la presencia de Pablo Iglesias en el programa y sobre la referencia a la obra de Francis Veber.
Sources
- RTVE — anunció el nuevo programa, su formato y algunos invitados, incluido Pablo Iglesias.
- El País — recordó que La cena de los idiotas toma su título de la comedia de Francis Veber y repasó el origen teatral y cinematográfico.
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