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Pablo Iglesias figura entre los invitados anunciados para La cena de los idiotas, el nuevo formato de La 1 presentado por Gonzalo Miró que adapta el título de la obra y la película de Francis Veber.

RTVE ha descrito el programa como un espacio de conversación informal que reunirá cada semana a cuatro invitados alrededor de una cena; la cadena pública incluyó a Pablo Iglesias en la lista de participantes de las primeras entregas.

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El título del espacio —La cena de los idiotas— toma su nombre de la comedia original de Francis Veber: la película Le Dîner de cons (1998) y la obra previa del autor son citadas por medios culturales al presentar el nuevo formato televisivo.

El programa se estrenó en la parrilla de La 1 en noviembre de 2026 y ha aparecido en la programación de RTVE Play, que lista los invitados de cada entrega y la mecánica del encuentro alrededor de la mesa.

La adaptación televisiva no es una reproducción literal de la comedia teatral o cinematográfica: los artículos que anunciaron el formato indican que se trata de un espacio de actualidad y entrevistas en tono distendido presentado por Gonzalo Miró, que reutiliza el título como gancho y punto de partida para la conversación.

Por ahora, los comunicados y la guía de programación de RTVE son la fuente principal sobre la presencia de Pablo Iglesias en el programa y sobre la referencia a la obra de Francis Veber.

Sources