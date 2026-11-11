El Hormiguero: Alberto Núñez Feijóo, invitado hoy en Antena 3 a las 21:45

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El Hormiguero: Alberto Núñez Feijóo, invitado hoy en Antena 3 a las 21:45
© Photo : Partido Popular PP, CC0, via Wikimedia Commons

El Hormiguero hoy recibe a Alberto Núñez Feijóo: el líder del PP será invitado en Antena 3 a las 21:45 para una entrevista con Pablo Motos.

Según la ficha oficial del programa en Antena 3, El Hormiguero se emite de lunes a jueves a las 21:45 y entre su formato incluye secciones como Trancas y Barrancas junto al presentador Pablo Motos.

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Wide empty television studio set with a central interview chair, a small table and two puppet-style figures on a low platform; warm studio lights and a visible audience area out of focus

La cadena ha listado a Alberto Núñez Feijóo como invitado para la emisión del miércoles 11 de noviembre en la guía de El Hormiguero, donde figura entre los próximos invitados anunciados por el programa.

Los espectadores que sigan El Hormiguero hoy podrán ver a Feijóo en un espacio habitual del late night de Antena 3, que combina preguntas al invitado con pruebas, humor y las intervenciones de colaboradores.

Close-up of a microphone on a small table with two small puppet figures nearby and blurred studio lights, suggesting an anonymous talk-show setup

En el calendario de la semana el programa había anunciado también la presencia de otros invitados como Can Yaman y Macarena Gómez, dentro de la programación de la misma tanda de emisiones.

Sources

  • Antena 3 — ficha del programa que indica el horario de El Hormiguero (21:45) y los elementos habituales del formato.
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