El Hormiguero: Alberto Núñez Feijóo, invitado hoy en Antena 3 a las 21:45

El Hormiguero hoy recibe a Alberto Núñez Feijóo: el líder del PP será invitado en Antena 3 a las 21:45 para una entrevista con Pablo Motos.
Según la ficha oficial del programa en Antena 3, El Hormiguero se emite de lunes a jueves a las 21:45 y entre su formato incluye secciones como Trancas y Barrancas junto al presentador Pablo Motos.
Te puede interesar
Kate Middleton: dijo que sus médicos le aconsejaron quimioterapia
El 51º Rallye Costa de Almería: se celebrará los días 13 y 14 de noviembre
- Radio online: escucha Cadena SER, COPE y Onda Cero en directo
- Los Reyes: asistirán el 12 de noviembre al funeral por las 69 víctimas en la Catedral
- Supermercados: horarios y servicios mínimos para la huelga del 11N
La cadena ha listado a Alberto Núñez Feijóo como invitado para la emisión del miércoles 11 de noviembre en la guía de El Hormiguero, donde figura entre los próximos invitados anunciados por el programa.
Los espectadores que sigan El Hormiguero hoy podrán ver a Feijóo en un espacio habitual del late night de Antena 3, que combina preguntas al invitado con pruebas, humor y las intervenciones de colaboradores.
En el calendario de la semana el programa había anunciado también la presencia de otros invitados como Can Yaman y Macarena Gómez, dentro de la programación de la misma tanda de emisiones.
Sources
- Antena 3 — ficha del programa que indica el horario de El Hormiguero (21:45) y los elementos habituales del formato.
Condis: cierra 2025 con 810 millones y mejora resultados un 12%
Setas tóxicas: evita intoxicaciones esta temporada con estos consejos