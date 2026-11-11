El Hormiguero: Alberto Núñez Feijóo, invitado hoy en Antena 3 a las 21:45

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El Hormiguero hoy recibe a Alberto Núñez Feijóo: el líder del PP será invitado en Antena 3 a las 21:45 para una entrevista con Pablo Motos.

Según la ficha oficial del programa en Antena 3, El Hormiguero se emite de lunes a jueves a las 21:45 y entre su formato incluye secciones como Trancas y Barrancas junto al presentador Pablo Motos.

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La cadena ha listado a Alberto Núñez Feijóo como invitado para la emisión del miércoles 11 de noviembre en la guía de El Hormiguero, donde figura entre los próximos invitados anunciados por el programa.

Los espectadores que sigan El Hormiguero hoy podrán ver a Feijóo en un espacio habitual del late night de Antena 3, que combina preguntas al invitado con pruebas, humor y las intervenciones de colaboradores.

En el calendario de la semana el programa había anunciado también la presencia de otros invitados como Can Yaman y Macarena Gómez, dentro de la programación de la misma tanda de emisiones.

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