© Radio online: escucha Cadena SER, COPE y Onda Cero en directo

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Si buscas «radio online» en España, Cadena SER y COPE permiten escuchar su programación en directo desde sus páginas: la página de Directo de Cadena SER ofrece los canales locales y nacionales, y COPE publica una ventana «EN DIRECTO» con su cobertura informativa.

La Cadena SER mantiene una página «Directo» con emisoras locales y nacionales y accesos a programas y podcasts, según la sección oficial de la emisora donde aparecen listadas las emisoras por provincia.

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COPE también muestra emisión en directo en su portada: el sitio principal de COPE publica minutos y actualizaciones «EN DIRECTO» y fragmentos de programas como «Herrera en COPE» y «La Linterna», que se pueden escuchar por streaming desde la web.

Onda Cero ofrece asimismo enlaces para «Escucha en directo» y una aplicación oficial que permite seguir programas en vivo y a la carta, y sus resultados aparecen listados en los buscadores como opción de escucha online.

Cómo acceder y qué esperar

En los tres casos el acceso es directo desde la web de la emisora o desde la app: Cadena SER propone una página de «Directo» con emisoras por comunidad y podcasts a la carta; COPE integra su transmisión en la portada con actualizaciones en tiempo real; Onda Cero publica enlaces «Directo» y una app para iOS/Android que incluye podcasts.

Si buscas una emisora concreta, las páginas de cada cadena listan las frecuencias locales y el botón para escuchar en vivo; la sección local de Cadena SER facilita elegir la emisora por provincia, y COPE publica audios y fragmentos reproducibles en la misma ventana de directo.

Escuchar «radio online» desde la web evita instalaciones complejas y permite pausar o acceder a programas en diferido cuando la emisora ofrece podcast o reproductores integrados.

Alternativas y consejos

Además de las webs oficiales, existen agregadores que enlazan las emisiones en vivo; sin embargo, la fuente más fiable para el directo sigue siendo la propia cadena, que garantiza la programación y los podcasts publicados oficialmente.

Para noticias locales mientras escuchas la radio, puedes completar la lectura con cobertura regional como la crónica sobre el Almería en casa en Cadena SER y la interpretación de COPE sobre visitas reales, disponibles en nuestra web.

Fuentes