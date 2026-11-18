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El ordenador más vendido en Amazon es de Apple y ha bajado de precio antes del Black Friday: el Mac mini M6 aparece en Amazon a 979 € en su configuración de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, según una selección de ofertas previa al Black Friday.

La oferta citada reduce el precio desde 1.069 € hasta 979 € en Amazon, y la misma cifra aparece en otros vendedores españoles como MediaMarkt y El Corte Inglés, según la cobertura que reúne las comparativas de precio.

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El Mac mini M6, pese a la subida general de precios en la gama de ordenadores de Apple, figura ya como el «ordenador de sobremesa más vendido en Amazon», un indicador de su demanda entre compradores anticipando las rebajas del Black Friday, según la fuente consultada.

Si estaba pensando en renovar el equipo, la oferta llega justo antes del Black Friday y puede ser una opción más económica que comprarlo a PVP. Para alternativas y modelos reacondicionados de Apple consulte la cobertura previa sobre el MacBook Air M5.

Qué significa esto: los recortes puntuales de precio en Amazon suelen anticipar las grandes campañas de descuento, pero la disponibilidad y el precio pueden variar en horas o días. La nota que recoge la oferta advierte que el precio podría cambiar.

Fuentes especializadas han listado el precio de 979 € en Amazon y lo comparan con otros minoristas en España, donde aparece la misma cifra en tiendas como MediaMarkt y El Corte Inglés, mientras que Fnac muestra un precio ligeramente superior.

En el contexto de las promociones, Amazon suele listar unidades en oferta días antes del Black Friday; si busca alertas y seguimiento de otras ofertas de Apple para estas fechas, vea nuestra recopilación sobre el Apple Watch Series 11 y otras rebajas recientes.

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