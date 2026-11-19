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Mercadona ya está presente de norte a sur de Portugal, según la nota marcada en el aggregador de noticias que anuncia la cobertura completa del país.

La expansión de Mercadona en Portugal ha ido avanzando por distritos: fuentes de prensa registraron la apertura del supermercado número 72 en Covilhã el 16 de abril de 2026, un hito que la cadena usó para ampliar su despliegue hacia el interior del país.

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La compañía inició su entrada en Portugal en 2019 y desde entonces ha ido sumando tiendas en el norte, en la región de Lisboa y en otros distritos, con anuncios públicos de aperturas y planes para seguir abriendo más puntos de venta.

En comunicados y coberturas se señaló también que Mercadona prevé seguir abriendo nuevas tiendas y centros logísticos en los años siguientes, junto a inversiones y contratación para dar soporte a la red creciente en el mercado luso.

La presencia ‘de norte a sur’ recoge este mapa de aperturas sucesivas: inicio en el norte, despliegue en el área de Lisboa y expansión hacia el interior y el sur, incluyendo la apertura en Covilhã como ejemplo del avance regional.

Por contexto, la cadena anunció años atrás planes para abrir 11 tiendas adicionales en un ejercicio y ha reportado crecimiento de ventas y resultados en Portugal en ruedas de prensa y notas de prensa publicadas por medios.

Fuentes