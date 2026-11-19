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Mercadona reabre su supermercado en Santa Úrsula como modelo ‘Tienda 9’ tras una inversión de 4,5 millones – Eldía

La reapertura en Santa Úrsula fue anunciada por Eldía y, según esa cobertura, la reforma se ha realizado para adaptar el local al nuevo modelo ‘Tienda 9’ tras una inversión de 4,5 millones de euros.

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El modelo ‘Tienda 9’ prioriza secciones de frescos y comida preparada y forma parte de un plan de transformación de la cadena que, según comunicados y cobertura informativa, prevé tener 59 tiendas en este formato a lo largo de 2026.

Mercadona ya ha abierto varios establecimientos con el nuevo diseño este año y continúa con reformas y aperturas en distintas provincias; la inauguración en Figueres se anunció como una apertura reciente con una inversión cercana a 8 millones y 74 empleos vinculados.

El despliegue del formato se acompaña de una inversión global anunciada por la compañía para modernizar su red de tiendas; la implantación del T9 reorganiza el espacio hacia procesos centrados en frescos, menos mostradores tradicionales y más autoservicio.

La compañía ha explicado en sus comunicaciones públicas que la implantación será gradual, combinando aperturas de nuevos locales y reformas de tiendas existentes, con el objetivo de extender el modelo por territorios donde ya opera.

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