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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vuelto a exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y exige además el traspaso de las infraestructuras y recursos ferroviarios a la Generalitat. Su mensaje combina críticas al gobierno central con peticiones concretas sobre la gestión de vías, trenes y financiación.

Reacción pública: petición de dimisión y críticas al ministro

En una entrevista televisiva, Nogueras subrayó que la salida de Óscar Puente era el escenario lógico tras los últimos incidentes. No se pronunció sobre el momento exacto en que el ministro comunicó su marcha a la Moncloa. Para ella, eso no altera la cuestión central.

Demanda de responsabilidad: Junts reclamó la dimisión públicamente desde el viernes.

Junts reclamó la dimisión públicamente desde el viernes. Enfoque en la gestión: Lo importante es que la red funcione con rigor, según Nogueras.

Exigencia de transferencia: vías, trenes y fondos para Cataluña

La dirigente independentista pidió el traspaso integral de competencias y recursos ferroviarios a la Generalitat. Planteó que la proximidad en la gestión daría mejores resultados.

Junts pide el traspaso de titularidad de vías y recursos a la Generalitat.

Qué propone Junts

Trasladar la titularidad de las vías.

Transferir la flota y su mantenimiento.

Garantizar fondos para inversiones y operación.

Según Nogueras, solo así se podrá corregir el deterioro acumulado en años de abandono centralizado.

Incidentes recientes y causas señaladas

La portavoz relacionó los choques y averías con políticas previas. Atribuyó los problemas a una combinación de falta de inversión y centralización excesiva.

Desinversión prolongada: inversiones insuficientes durante años.

inversiones insuficientes durante años. Falta de planificación: ausencia de previsión para renovar redes y equipos.

ausencia de previsión para renovar redes y equipos. Centralización: decisiones alejadas de las realidades locales.

Por eso, insistió en que las soluciones no son inmediatas. Tomará tiempo revertir décadas de deterioro.

Comparativa de servicios: Renfe versus Ferrocarrils de la Generalitat

Nogueras defendió que la gestión catalana muestra mejores resultados operativos. Citó cifras y la ausencia de incidencias en la red autonómica.

Junts compara la regularidad de Ferrocarrils de la Generalitat frente a los problemas de Renfe.

Rodalíes y AVE, dijo, sufren problemas de puntualidad.

Ferrocarrils de la Generalitat funciona con mayor regularidad, según su análisis.

También atribuyó la diferencia a la profesionalización del personal en la gestión catalana. Contrastó esto con lo que calificó como politización en la empresa estatal.

Profesionalización y gestión: claves del rendimiento

Para Nogueras, la clave no es sacar la política de la gestión, sino profesionalizar equipos y procesos.

Formación técnica y gestión continua. Equipos con criterios técnicos en lugar de nombramientos por afinidad. Planificación a medio y largo plazo.

La profesionalización es, en su opinión, la diferencia entre un servicio eficaz y otro colapsado.

Impacto político: posicionamiento de Junts y prioridades electorales

Nogueras negó que Junts modifique su relato por la coyuntura política nacional. Afirmó que el partido mantiene su foco en la defensa de los intereses de Cataluña.

Junts, dijo, no busca cambiar su discurso según bloques nacionales.

Su objetivo prioritario es que la gestión catalana gane espacio y presencia.

Recordó que, en las urnas autonómicas, la preocupación principal para muchos electores es la gestión local. No tanto la confrontación entre líderes estatales.