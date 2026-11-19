Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Emilio Aragón dice que está «muy alejado de la tele» y que pasa la mayor parte de su tiempo centrado en su familia, según una entrevista publicada por La Voz de Galicia.

En esa conversación, Aragón explicó que ya no ve prácticamente la programación televisiva y que solo sigue alguna serie, una postura que reafirma su retirada parcial del medio tras décadas en pantalla.

Te puede interesar

Además de priorizar a sus cuatro nietos, la prensa recoge que Aragón ha volcado su energía creativa en la literatura infantil: La Voz de Galicia informó sobre la publicación de «Telmo Lobo – El misterio del capitán», un libro juvenil que dedicó a sus nietos, y otros medios señalan que la obra ha dado lugar a una trilogía.

Aragón ha repetido en entrevistas anteriores que prefiere estar en el suelo jugando con los niños antes que delante de una cámara, y que la «abuelidad» le resulta maravillosa; declaraciones similares aparecen en un reportaje de El Periódico/Cuore sobre su vida familiar y su nuevo impulso como autor infantil.

El giro hacia la familia y la escritura no implica un adiós absoluto: en los últimos años ha regresado puntualmente a la actividad pública —presentaciones y proyectos musicales o teatrales aparecen en su historial— pero sus propios testimonios subrayan que la prioridad actual es la vida privada.

En pasajes de las entrevistas citadas, Aragón relaciona su retirada parcial con el cansancio de verse siempre «delante de la cámara» y con el deseo de recuperar tiempo perdido con sus hijos y ahora con sus nietos.

En resumen, las fuentes abiertas muestran dos hechos verificados: Emilio Aragón declara estar «muy alejado de la tele» y ha dedicado parte de su actividad reciente a escribir libros infantiles para sus nietos.

En esta pieza también puede interesar la cobertura local sobre su familia, como la crónica de la boda de su hija.

Macarena, hija de Emilio Aragón

Sources