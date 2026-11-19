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Lidl se adelanta al Black Friday y ha puesto a la venta un robot limpiacristales disponible por 179,99 €, según el aviso publicado en Google News sobre la pieza de El Español.

La oferta del robot limpiacristales aparece en la información agregada por Google News con el titular «Lidl se adelanta al Black Friday con la oferta del robot limpiacristales más barato: está disponible por 179,99 €», que remite al artículo de El Español y señala el precio de 179,99 € como el punto central de la promoción.

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El anuncio, presentado como un adelanto de las rebajas de Black Friday, indica que Lidl ofrece el electrodoméstico antes de la campaña principal de descuentos, con disponibilidad anunciada al público en ese comunicado informativo.

El robot limpiacristales es un artículo que Lidl ha comercializado recurrentemente en campañas anteriores; la cadena suele incluir dispositivos para el hogar en promociones previas al Black Friday, según listados de ofertas y folletos de la enseña consultados en resultados de noticias agragadas.

Qué debes comprobar antes de comprar

Si te interesa la oferta, comprueba en primer lugar la disponibilidad en la web o en la tienda física, ya que las promociones de Lidl a menudo están sujetas a unidades limitadas y a condiciones por cliente.

También conviene revisar la ficha del producto y la política de devoluciones del establecimiento antes de formalizar la compra; la nota agregada por Google News remite al artículo original de El Español para ampliar detalles sobre el modelo ofertado y sus características.

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