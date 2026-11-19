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Almería visibiliza en el 25N el control dentro de la pareja como una forma de violencia machista – La Voz de Almería fue el titular que abrió la agenda local sobre las actividades previstas en la ciudad para el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El reporte recogido en el flujo de noticias indicó que las acciones municipales y del movimiento feminista en Almería centrarán este 25 de noviembre en mostrar cómo el control cotidiano —celos, vigilancia de redes, aislamiento social— forma parte de la violencia machista y no es un asunto privado.

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Distintas convocatorias en la ciudad combinarán concentraciones, lectura de manifiestos y campañas informativas para identificar las señales de control en la pareja y ofrecer vías de ayuda, según el avance de la cobertura local.

Organizaciones y ayuntamientos han usado el 25N para pedir medidas de prevención y recursos para víctimas; la información previa a la jornada remarca que esta edición busca trasladar a la calle que el control no es un problema aislado, sino una forma de violencia que produce daño.

La alarma de expertos sobre la normalización

En diciembre y en informes recientes expertos han alertado sobre la normalización del control en las relaciones, especialmente entre jóvenes, y han pedido programas de educación afectiva y campañas públicas para reconocer comportamientos abusivos.

La advertencia profesional figura entre los argumentos que motivan las actividades del 25N en Almería: mostrar señales tempranas, explicar recursos municipales y reforzar redes de apoyo para quienes sufran control y coacciones.

Qué piden las convocatorias y qué ofrece la ciudad

Los actos oficiales prefieren una apuesta por la visibilización pedagógica: materiales informativos, talleres y puntos de orientación para víctimas. La cobertura recoge la convocatoria de concentraciones y lecturas que apelan a las familias y a la comunidad educativa.

Las iniciativas buscan que el 25N sea una ocasión para que la ciudadanía identifique «red flags» en la pareja y sepa a dónde dirigirse: servicios municipales, números de ayuda y asociaciones locales que acompañan procesos de denuncia y protección.

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