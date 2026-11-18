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El lunes, 23 de noviembre, llegará a Lidl un accesorio para secar la ropa en casa sin necesidad de secadora, según el avance publicado por Xataka.

El artículo anticipa que el producto llegará a las tiendas de Lidl la semana del 23 de noviembre y lo presenta como «la solución para secar la ropa en casa sin tener una secadora»; la misma referencia aparece en el feed de Google News que enlaza la pieza de Xataka.

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En búsquedas vinculadas al tema aparecen además menciones a un precio popular asociado a lanzamientos previos de productos similares en Lidl: varias notas en buscadores y agregadores mencionan la cifra de 7,99 euros como importe repetido en ofertas domésticas de la cadena.

Si tienes pensado comprarlo, recuerda que Lidl suele limitar unidades por cliente en estos lanzamientos y que la disponibilidad puede variar entre tiendas; comprueba la información final y el precio en tu establecimiento más cercano al salir la oferta.

Este texto resume lo que anuncia Xataka y lo que aparece en los listados de noticias: la llegada prevista a Lidl y el precio que se está difundiendo en relación con la promoción. No se han incluido especificaciones técnicas del accesorio porque las fuentes abiertas consultadas hasta ahora no las detallan con una cita directa.

Sources