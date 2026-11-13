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La Policía israelí anunció este martes la detención de tres personas en el desierto del Néguev, tras sospechar que intentaban comprar votos para el partido islamista Raam en la jornada electoral que se celebra hoy.
Operativo en el sur: arrestos y pruebas incautadas
Agentes del Distrito Sudeste realizaron registros en varias viviendas y procedieron a las detenciones. Según la fuerza, dentro de las casas encontraron sobres con dinero y documentación vinculada a la investigación.
Evidencias descritas por la investigación
- Dinero en efectivo: decenas de miles de séqueles en sobres.
- Notas y apuntes que podrían relacionar los pagos con la compra de votos.
- Otros elementos probatorios que la Policía reveló en su comunicado.
Quiénes fueron detenidos y el motivo
Las tres personas arrestadas son residentes de comunidades beduinas en la zona: Segev Shalom y Arara Banegev. La Fiscalía investiga si los pagos buscaban favorecer al partido Raam.
Fuentes policiales sostienen que la acción perseguía «identificar y prevenir delitos relacionados con las elecciones» y frenar «intentos de influir ilegalmente en la voluntad de los votantes».
Proceso judicial y unidad investigadora
Los detenidos fueron remitidos a la Unidad de Fraude del Distrito para ser interrogados. Está previsto que comparezcan ante un tribunal para extender su detención mientras prosigue la investigación.
- La investigación está en curso y busca determinar el alcance de la supuesta compra de votos.
- La Unidad de Fraude coordina pruebas y testimonios para presentar cargos si procede.
Contexto electoral: la importancia de los partidos árabes
Las detenciones ocurren en una jornada electoral clave para el futuro del primer ministro Benjamín Netanyahu. Su partido, el Likud, aparece segundo en las encuestas.
El opositor Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, figura por delante en los sondeos. Los analistas coinciden en que los partidos musulmanes pueden ser decisivos para formar Gobierno.
En ese marco, la figura de Mansur Abás, líder de Raam, toma especial relevancia por su capacidad de influir en el equilibrio parlamentario.
Posibles repercusiones y señales a seguir
- Si se confirman cargos, podría abrirse un proceso penal por corrupción electoral.
- El caso subraya la sensibilidad de los comicios y la vigilancia policial sobre fraudes.
- La investigación podría afectar la percepción pública sobre la participación de las comunidades árabes.
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