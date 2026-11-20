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El Rey visita Bilbao para celebrar los 50 años del Círculo de Empresarios Vascos y entregar el premio Reino de España, según anunció un comunicado recogido en un boletín de prensa.

Su Majestad presidirá el acto conmemorativo del 50º aniversario del Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao el 20 de noviembre, y en la misma jornada está prevista la entrega del X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

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El galardonado de la X edición del Premio Reino de España es José Domingo de Ampuero y Osma, premiado anteriormente por su trayectoria empresarial, según comunicados sobre la convocatoria del premio.

El acto contará con la presencia institucional de la Casa Real; la agenda oficial de la institución incluye actividades del Rey en noviembre y confirma su papel en actos conmemorativos y entregas de premios.

El Círculo de Empresarios Vascos organiza esta conmemoración que reúne a representantes del sector y que incluye la entrega del Premio Reino de España, un galardón que se convoca anualmente con el respaldo de entidades empresariales.

La visita del Rey a Bilbao se enmarca en sus compromisos públicos de noviembre y será uno de los actos institucionales destacados de la agenda conmemorativa del Círculo.

Para contexto sobre la actividad pública reciente del monarca, la Casa Real mantiene en su agenda una lista de apariciones y actos que documentan las actividades oficiales del Rey en estas semanas.

El Rey visita Bilbao para celebrar los 50 años del Círculo de Empresarios Vascos y entregar el premio Reino de España aparece en comunicados y coberturas que anuncian la ceremonia y la entrega del galardón.

En relación con la Casa Real y la presencia institucional, ver también la cobertura previa sobre el Rey: Felipe VI: Zarzuela dice que está tranquilo y el análisis sobre política exterior: El Rey aplica una nueva diplomacia.

Fuentes