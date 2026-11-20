Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Si buscas «cope directo», la Cadena COPE ofrece su emisión en directo desde su web oficial: la sección «Directos» reúne la transmisión nacional y los streamings provinciales.

En la página de COPE están señalados los programas que emiten en directo, como «Herrera en COPE» y «Tiempo de Juego«, y el sitio agrupa los accesos a las emisoras regionales.

Te puede interesar

Puedes escuchar COPE en vivo entrando en la página de Directos de COPE, que publica los enlaces de emisión y los audios a la carta para volver a oír secciones concretas.

Además de la web, existen aplicaciones móviles listadas que permiten sintonizar la emisión en directo desde el teléfono; la propia descripción de las apps indica «escucha la emisión en directo» y acceso 24/7.

Si prefieres un resumen con varias emisoras, nuestra guía recoge opciones para escuchar COPE junto a otras radios nacionales online.

Escuchar «cope directo» es tan sencillo como abrir el enlace de Directos en cope.es o usar una app de radio que incluya la señal de COPE; la web también ofrece emisiones provinciales para oír programación local.

Sources