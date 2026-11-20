Si buscas «cope directo», la Cadena COPE ofrece su emisión en directo desde su web oficial: la sección «Directos» reúne la transmisión nacional y los streamings provinciales.
En la página de COPE están señalados los programas que emiten en directo, como «Herrera en COPE» y «Tiempo de Juego«, y el sitio agrupa los accesos a las emisoras regionales.
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Puedes escuchar COPE en vivo entrando en la página de Directos de COPE, que publica los enlaces de emisión y los audios a la carta para volver a oír secciones concretas.
Además de la web, existen aplicaciones móviles listadas que permiten sintonizar la emisión en directo desde el teléfono; la propia descripción de las apps indica «escucha la emisión en directo» y acceso 24/7.
Si prefieres un resumen con varias emisoras, nuestra guía recoge opciones para escuchar COPE junto a otras radios nacionales online.
Escuchar «cope directo» es tan sencillo como abrir el enlace de Directos en cope.es o usar una app de radio que incluya la señal de COPE; la web también ofrece emisiones provinciales para oír programación local.
Sources
- COPE — página «Directos»: transmite la emisión nacional, emisiones provinciales y lista programas que emiten en directo.
- COPE — portada institucional y programación: referencia a programas en emisión y acceso a audios a la carta.
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