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Atención, veteranos de Android: puedes revivir en tu navegador cómo era usar un Nexus desde Android 2.1 gracias a Android Time Machine, una web que ejecuta versiones clásicas directamente en el navegador sin instalar nada.

El proyecto, accesible desde su demo en línea, ofrece una simulación interactiva de ocho versiones históricas de Android —desde Android 2.1 Eclair hasta Android 7.1.2 Nougat— cada una recreada en el modelo Nexus correspondiente y reconstruida a partir de imágenes de fábrica y fuentes AOSP, según el repositorio del autor.

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La experiencia no requiere descargas ni máquinas virtuales: la web carga HTML, CSS y JavaScript para emular las pantallas, menús y tiendas de la época —indica la documentación del proyecto— y permite explorar interfaces como la del Nexus One con Android 2.1 tal y como aparecían entonces.

Probando la demo en el navegador se pueden abrir las diferentes versiones, navegar por las pantallas de inicio, el menú de ajustes y la tienda antigua que correspondía a cada release, una propuesta que Xataka Móvil describió como un paseo nostálgico por los orígenes de Android.

Detrás de la simulación hay trabajo de reconstrucción: el repositorio en GitHub explica que cada versión se reconstruyó a partir de la imagen de fábrica y recursos originales cuando fue posible, y que la demo se publica como sitio estático para que cualquiera la abra en el navegador.

Si buscas revivir menús, botones físicos y la estética de los primeros Nexus, la web cumple ese propósito sin cambios permanentes en tu equipo; basta abrir la demo en el navegador y elegir la versión que quieras probar.

Si te interesa la nostalgia digital y otras máquinas del tiempo en la web, tenemos una pieza sobre un «Google Maps del pasado» que funciona como máquina del tiempo, y otra guía para integrar Android con Windows que puede resultar útil si quieres usar la demo en un PC.

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