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Steven Spielberg ha sorprendido a fans y críticos al señalar una de sus películas menos mencionadas como su obra más infravalorada. Su defensa pública de Always (Para siempre) reaviva el interés por un filme que ha quedado en la periferia de su amplia filmografía.

Por qué Spielberg rescata Always (Para siempre)

Preguntado sobre cuál de sus trabajos recibe poca atención, el director no dudó en elegir Always. Pidió que más personas la redescubran, citando la interpretación de Audrey Hepburn y el tono íntimo de la historia.

Una reivindicación personal

Spielberg explicó que la película guarda un lugar especial en su corazón. Reconoció que no suele aparecer en conversaciones públicas sobre sus éxitos. Aun así, considera que tiene cualidades que merecen apreciación.

Trama resumida y enfoque emocional

Estrenada en 1989, la película mezcla romance y fantasía con un trasfondo de aviación. Un piloto fallece haciendo un acto heroico y recibe la misión de volver a la Tierra.

La película mezcla aviación, romance y fantasía en un tono íntimo.

Su regreso no es para revivir, sino para guiar a otro joven aviador.

La trama explora el amor, la pérdida y la influencia del pasado.

Surge el conflicto cuando el protegido está enamorado de la antigua pareja del héroe.

Reparto destacado y nombres que atraen

Always cuenta con una nómina de actores que aportan peso dramático. Audrey Hepburn figura en un papel muy recordado, junto a intérpretes que complementan la narración.

Audrey Hepburn figura como uno de los nombres que aportan peso dramático.

Audrey Hepburn

Richard Dreyfuss

Holly Hunter

John Goodman

Brad Johnson

Recepción crítica y por qué pasó desapercibida

La película no alcanzó el estatus de blockbuster ni la atención pública de otros títulos del director. Su tono intimista y su mezcla de géneros la situaron fuera de las expectativas comerciales.

Factores que limitaron su difusión

Competencia con grandes estrenos de la época.

Temática más reflexiva que de entretenimiento masivo.

Promoción menor en comparación con otros trabajos de Spielberg.

Disponibilidad actual y opciones para verla

Para quienes quieran recuperarla, hay una mala noticia para el público español. Actualmente no aparece en las principales plataformas de streaming en España.

No disponible en catálogos habituales de VOD en España.

Consulta en tiendas de películas físicas o digitales internacionales.

Revisar ofertas temporales o reposiciones en canales especializados.

Comentarios del director sobre su propia obra

Spielberg admite que Always no es uno de los títulos que el público suele asociar con su nombre. Aun así, insiste en que contiene momentos que le resultan entrañables.

Su llamado a redescubrir la película puede provocar una revisión y atraer a nuevas audiencias que valoren su sensibilidad narrativa.