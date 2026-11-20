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Alberto Núñez Feijóo volvió a colocar la renuncia del ministro Óscar Puente en el centro del debate político. El líder del PP pidió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que imite la decisión de Puente y abandone el cargo. La frase escogida por Feijóo, breve y directa, desató una nueva oleada de reproches entre los partidos.

Choque público entre Feijóo y Sánchez tras la dimisión

En la red social X, Feijóo publicó un mensaje escueto: Aplícatelo, en respuesta a una defensa pública de Sánchez hacia Puente. El presidente había elogiado la actitud del ministro tras su renuncia, subrayando que había dado la cara y buscado soluciones.

Intercambio público entre Feijóo y Sánchez en redes y actos oficiales.

La réplica del jefe de la oposición puso sobre la mesa la idea de que la dimisión del titular de Transportes abre una brecha política mayor. La tensión entre Moncloa y Génova se hizo visible en cada intervención pública de las horas siguientes.

Acusaciones del PP: motivaciones y responsables

Desde el PP, la dimisión de Puente no se interpretó como un gesto de responsabilidad. Los dirigentes populares sostienen que su salida obedeció a cálculos electorales y no a un acto de consciencia.

“No fue por las víctimas, sino por las encuestas” , afirmaron fuentes del partido.

, afirmaron fuentes del partido. Se apuntó directamente al presidente por haberlo nombrado y mantenerlo en el puesto.

El Partido Popular insistió en que la responsabilidad no se delega y que Sánchez no puede esconderse detrás de sus ministros.

Reacciones internas del PP y mensajes clave

Dirigentes del PP respondieron con dureza tras el anuncio de la renuncia. Subrayaron que la decisión llegó tarde y la relacionaron con el impacto político de los recientes accidentes ferroviarios.

Miguel Tellado, secretario general, aseguró que la dimisión “no fue suficiente” y recordó que Puente sustituyó a José Luis Ábalos, que hoy está en prisión.

y recordó que Puente sustituyó a José Luis Ábalos, que hoy está en prisión. Ester Muñoz, portavoz en el Congreso, declaró que la salida del ministro “llegó 116 muertos tarde” , en alusión al número global de víctimas.

, en alusión al número global de víctimas. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, describió la renuncia como una confesión de culpabilidad y responsabilizó a quien lo mantuvo en el cargo.

y responsabilizó a quien lo mantuvo en el cargo. Ana Vázquez señaló que las encuestas precipitaron la dimisión y criticó el momento elegido para anunciarla ante la Cámara.

Contexto: los siniestros ferroviarios que desataron la crisis

La salida de Puente llega en un clima de fuerte presión por los accidentes en Adamuz (Córdoba) y en Urda (Toledo). Las dos catástrofes suman 116 fallecidos y han marcado el calendario político.

Los accidentes de Adamuz y Urda que desencadenaron la crisis política.

En Urda fallecieron 69 personas, mientras que el choque en Adamuz dejó el resto de las víctimas. La magnitud de los siniestros ha alimentado las críticas y ha convertido la gestión de infraestructuras en un tema central.

Posicionamiento del Gobierno y defensa de Puente

El Ejecutivo trató de explicar la decisión como un acto de responsabilidad política. Moncloa resaltó que Puente compareció, asumió preguntas y anunció medidas para investigar las causas.

Mensaje de Pedro Sánchez en redes

Sánchez defendió que hay políticos que dignifican la vida pública. En su mensaje destacó que algunos optan por dar soluciones y no solo por dar lecciones.

Demandas de la oposición y la disputa por responsabilidades

El PP ha convertido la renuncia en una exigencia que va más allá del propio ministro. Reitera que la responsabilidad última recae en quien designa y mantiene a los cargos.

Exigen que Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas por la gestión de las infraestructuras.

Reclaman cambios estructurales en la política de seguridad ferroviaria.

Insisten en que la salida de Puente no cierra la crisis ni exonera al Gobierno.

Impacto político y posible desenlace electoral

La disputa ha teñido el debate público a pocas semanas de las elecciones. En la dirección del PP consideran que la dimisión no resolverá el coste político que atribuyen al PSOE.

En los próximos días, los partidos intensificarán los mensajes en la campaña. El foco seguirá en la gestión de la seguridad y en quién debe asumir las consecuencias políticas del desastre.