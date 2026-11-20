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Aldi publica vacantes en la provincia de Granada: la oferta de empleo en un pueblo del Cinturón de Granada: Aldi busca personal para su supermercado —según los anuncios de la cadena, hay puestos para «cajero/a reponedor/a» y colaboradores 24H para la apertura en Otura.

La página de empleo de ALDI España describe sus áreas de contratación —ventas, logística y oficinas— y subraya que la compañía emplea a más de 9.000 personas en España, con un aumento del 36% de plantilla en los últimos cuatro años, y que la mayoría de contratos son indefinidos.

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Los anuncios de vacantes en Granada incluyen un puesto publicado para la apertura de la tienda en Otura, que aparece en las ofertas como «Cajero/a reponedor/a tienda 24h apertura Otura» y una búsqueda de «Colaborador 24H eventual tienda 24» en varias localidades de la provincia, según los listados de empleo consultados.

ALDI invita a inscribirse desde su portal de empleo para puestos de tienda que ofrecen jornadas parciales y temporales, y especifica requisitos básicos como tener la ESO y orientación al cliente en las descripciones de las vacantes que aparecen en sus ofertas.

La expansión de ALDI en la región se ha reflejado en noticias recientes sobre nuevas aperturas y proyectos locales; la compañía ya anuncia en su web ofertas en distintas comunidades y procesos de selección vinculados a nuevas tiendas.

Para quienes busquen trabajo en supermercados en la zona, conviene revisar la web oficial de ALDI y las páginas de ofertas locales donde se listan los puestos publicados para Granada y municipios cercanos.

Sources