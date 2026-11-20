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Las familias de las víctimas del 7 de octubre viven una espera tensa y exigente. Tres años después de la masacre que sacudió a Israel, hay rabia, dudas y una única demanda clara: respuestas y responsabilidades por el fracaso que costó vidas.

La historia personal que simboliza una tragedia nacional

El caso de Eyal Eshel resume el dolor de muchos. Su hija, Roni, tenía 19 años y prestaba servicio en la base cercana a Gaza, Nahal Oz.

El caso de Roni simboliza el dolor de muchas familias.

En el ataque del 7 de octubre, Roni estaba en el puesto de mando junto a compañeras como la española Maya Villalobos. Las tres alertaron por radio cuando se inició la invasión.

Los milicianos incendiaron la sala tras verter combustible por las rejillas de aire. Roni y varias compañeras murieron calcinadas en el interior.

La espera por la verdad

Familiares recibieron información contradictoria en los días siguientes.

En el caso de Eshel, pasaron 30 días hasta confirmar la muerte por identificación genética.

La sensación de abandono se acentuó al conocer que las soldadas habían advertido sobre movimientos hostiles.

Eyal mantiene que su hija anticipó un ataque. Aún hoy cuestiona por qué la base estaba tan desprotegida, a menos de 800 metros de Gaza.

Señalamientos contra la cúpula y el Gobierno

Las familias no solo reclaman explicaciones técnicas. Culpan al Ejecutivo por desatender advertencias y por decisiones que, según ellos, facilitaron la tragedia.

Desde su punto de vista, la información sobre entrenamientos de milicianos, agujeros junto a la valla y actividad de drones quedó sin respuesta. Eshel cree que se ignoraron a las soldadas por su rango.

Más de 1.200 israelíes asesinados aquel día es la cifra que aún recorre las demandas públicas y privadas.

Acusación directa a líderes

Familiares sostienen que el primer ministro conocía detalles antes del ataque.

Exigen que los máximos responsables rindan cuentas.

Rechazan que el poder político quede al margen de la investigación.

Los afectados piden que Netanyahu y otros altos cargos sean sometidos a indagación. Algunos familiares hablan incluso de procesos penales si se demuestra negligencia.

Familias exigen que los máximos responsables rindan cuentas.

La promesa opositora sobre una comisión independiente

La posible salida de Netanyahu del poder reavivó el debate sobre una comisión formal que investigue el 7-O.

Gadi Eisenkot y sus allegados han puesto la creación de esa comisión como una prioridad si forman gobierno.

Propuestas y argumentos de la oposición

Establecer una comisión amplia y pública que aclare fallos de seguridad.

Recabar testimonios, pruebas y elaborar recomendaciones de cambio.

Garantizar transparencia y sanciones si corresponde.

Lianne Pollack-David, candidata de la lista de Eisenkot, defiende que la comisión no es solo una deuda moral. Es, dice, una herramienta para aprender y evitar repeticiones.

El Gobierno responde y plantea condiciones

Desde el Ejecutivo se asegura que nadie discute la necesidad de investigar. El punto conflictivo es quién designa a los miembros.

El ministro Amijai Chikli propone un mecanismo paritario que incluya veto para ambas partes. Rechaza que el presidente del Tribunal Supremo tenga control total sobre las designaciones.

La discusión se centra en la composición, el alcance y el proceso de nombramiento de la comisión.

Las claves del desacuerdo

Oposición: reclama neutralidad judicial en la selección.

Gobierno: exige participación política y garantías sobre el mandato.

Ambos bandos temen sesgos y buscan influencia en la investigación.

Lo que piden las familias y la opinión pública

Las demandas de los afectados combinan justicia, memoria y reformas estructurales en el Ejército y en la política.

Comisión independiente que investigue responsabilidades civiles y militares.

que investigue responsabilidades civiles y militares. Procesos transparentes y públicos sobre decisiones previas al ataque.

Reformas de seguridad para proteger a las comunidades fronterizas.

Un sondeo reciente del Instituto para la Democracia en Israel refleja apoyo popular: un 71% de judíos israelíes considera urgente nombrar una comisión.

En la comunidad árabe-israelí el respaldo baja al 52%, un dato que muestra divisiones sociales sobre cómo afrontar la investigación y sus consecuencias.