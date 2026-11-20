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En la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela, un gigantesco ficus conserva su presencia y salud después de una intervención técnica reciente. La actuación, diseñada para proteger el ejemplar histórico, mezcla inspección especializada y medidas preventivas. El resultado ha sido una mejora en la estructura y la copa, según los responsables municipales.

Intervención técnica y apoyo económico

El Ayuntamiento de Orihuela, desde la Concejalía de Medio Ambiente, coordinó la actuación. La operación contó con una subvención de 3.600 euros de la Diputación de Alicante. Ese apoyo facilitó los estudios y las tareas de conservación realizadas en el árbol.

Objetivos de la intervención

Comprobar la estabilidad y la salud del árbol.

Detectar daños internos y externos.

Evitar riesgos para el público y el entorno.

Planificar el seguimiento a medio y largo plazo.

Trabajos realizados: inspección, análisis y poda mínima

Los operarios llevaron a cabo pruebas en altura y reconocimientos desde el suelo. Se revisó la estructura general y se midió la humedad de la madera. También se examinaron huecos y microhábitats.

Inspecciones en altura permitieron revisar ramas y uniones sin podas agresivas.

Actuaciones concretas

Revisión VTA (Visual Tree Assessment) para identificar defectos visibles.

para identificar defectos visibles. Inspección en altura de ramas y unión de ramas principales.

Análisis del suelo, medido en compacidad y humedad.

Retirada de pequeñas ramas secas por motivos de seguridad.

El ejemplar: tamaño, edad y protección oficial

Se trata de un Ficus macrophylla que alcanza los 19,5 metros de altura. Los expertos estiman su edad en torno a los 170 años. Por su tamaño y valor, está incluido en el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunidad Valenciana.

El ejemplar alcanza casi 20 metros y figura en el catálogo de árboles singulares.

Por qué es emblemático

Actúa como punto de referencia en la Glorieta Gabriel Miró.

Aporta biodiversidad urbana con sus microhábitats.

Su conservación responde a criterios de arboricultura moderna.

Metodología VTA: qué detectó y cómo se aplicó

La VTA, o evaluación visual, sirve para localizar riesgos estructurales desde la observación. En Orihuela se complementó con revisión aerea para alcanzar ramas inaccesibles desde el suelo.

Hallazgos principales

La madera mostró un estado compatible con la edad del árbol.

Se detectaron oquedades y microhábitats, que se documentaron.

No se apreciaron fallos críticos que exigieran podas drásticas.

Las sustentaciones del ficus y de un ejemplar cercano fueron supervisadas.

Estrategia de conservación y seguimiento

La intervención se inscribe en un plan más amplio de mantenimiento. Los técnicos plantean monitorización periódica y actuaciones preventivas. El objetivo es alargar la vida del árbol sin alterar su fisonomía.

Medidas previstas

Control periódico mediante revisiones VTA programadas. Ajustes en el sustrato según los resultados de la analítica. Podas de reducción solo cuando sea imprescindible por riesgo. Registro y seguimiento de brotaciones y densidad de la copa.

Declaraciones y valoración municipal

La concejal responsable señaló que las actuaciones recientes han reforzado la salud del ficus. Destacó que los trabajos respetan las técnicas modernas de arboricultura. La idea es conjugar seguridad pública y protección del patrimonio natural.

Medidas aplicadas y estado actual del árbol

Tras los trabajos, el ejemplar presenta una copa más equilibrada y brotaciones vigorosas. Los técnicos destacaron la ausencia de intervenciones agresivas. Solo se retiraron ramas secas para minimizar riesgos en la zona.