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El escrutinio de los residentes en el exterior durante las generales de 2023 reveló un patrón inesperado en Argentina. Los datos oficiales muestran un predominio del voto postal que choca con la tendencia presencial en la región. Este fenómeno despierta preguntas sobre logística, leyes y el peso de la diáspora en el cómputo electoral.

Argentina: por qué el voto postal dominó sobre la urna

El análisis de los registros públicos deja claro que Argentina presentó un uso del correo excepcional.

El envío postal predominó entre los residentes argentinos en 2023.

70,95% de los electores optaron por enviar su papeleta.

de los electores optaron por enviar su papeleta. 29,05% votaron presencialmente en consulados.

votaron presencialmente en consulados. El censo registrado fue de 434.604 personas, la cifra más alta entre las demarcaciones.

Este volumen convierte a Argentina en un factor decisivo para la dinámica del CERA. La distribución del voto no solo obedece a preferencias, sino a cambios legales y a la gestión consular.

Impacto de la Ley de Memoria Democrática en el CERA

La norma impulsó un incremento notable de expedientes vinculados al derecho a votar desde el exterior.

Argentina concentró un 40% de las solicitudes totales hasta el 31 de julio.

De las peticiones, miles ya completaron trámites y quedaron inscritas.

Las cifras oficiales del Gobierno confirman que el país es el mayor motor de crecimiento del censo exterior.

La suspensión del Tribunal Supremo y la polémica de la “ley de nietos”

Un recurso judicial cambió el panorama del padrón exterior.

El Tribunal Supremo ordenó suspender la inclusión de cerca de 163.000 ciudadanos nacionalizados por la llamada ley de nietos. La decisión respondió a impugnaciones sobre la acreditación del exilio, planteadas por partidos y agrupaciones jurídicas.

Comparativa regional: América Latina frente a Europa

Los patrones de participación difieren sustancialmente entre continentes.

Media global del estudio: 65,65% por correo frente a 34,35% presencial.

por correo frente a presencial. Países latinoamericanos como México o Cuba mostraron una clara preferencia por la votación en urna.

En Europa, Reino Unido, Alemania y Francia registraron altos porcentajes de voto postal.

Argentina, pese a estar en Sudamérica, presentó una distribución similar a la europea. Esa singularidad revela factores culturales y operativos detrás de la elección del correo.

Logística consular y postal: causas del comportamiento argentino

La infraestructura influye en la forma de votar.

Pocos consulados y la logística postal influyeron en la elección del voto.

Argentina dispone de cinco consulados con habilitación para voto en urna.

Cuenta entre las demarcaciones que usan el sistema de Franqueo en Destino para envíos electorales.

para envíos electorales. El servicio postal local no tiene un estándar claro para estos envíos, según fuentes del sector.

La conjunción de pocos centros presenciales y facilidades para el trámite postal puede explicar la preferencia del electorado.

Distribución por países: dónde predomina cada modalidad

El comportamiento difiere según el tamaño y la red consular.

Francia: segundo censo más grande, también con mayoría de voto postal.

Estados Unidos: equilibrio entre correo y urna, con ligero predominio del correo.

Brasil: distribución intermedia dentro de Sudamérica.

Chile y Perú: favorables al voto presencial.

Estos contrastes muestran la heterogeneidad de prácticas entre las comunidades residentes en el exterior.

Montos absolutos y proporciones en el estudio de 23 países

El recuento global ofrece una foto clara del universo estudiado.

Total de electores censados en 23 países: 2.328.261 .

. Votos por correo registrados: 153.413 .

. Votos en urna contabilizados: 80.275 .

. Suma de sufragios computados: 233.688 .

. Argentina aportó el 11,2% del total de votos en las oficinas consulares analizadas.

Repercusiones políticas y estratégicas del electorado exterior

El peso del voto exterior se ha convertido en una variable estratégica.

La ampliación del CERA, junto al reparto modal entre correo y urna, condiciona campañas y logística. Los partidos y las autoridades consulares reevalúan recursos y mensajes para captar a una diáspora numerosa y crecientemente activa.