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Una inesperada paralización de un contrato destinado a reforzar la ciberseguridad del Ejecutivo ha encendido las alertas: el Ministerio de la Presidencia detuvo la tramitación de una licitación pública vinculada a la protección ante amenazas digitales y la llamada inteligencia artificial ofensiva.

Cómo ocurrió la suspensión y el calendario legal

Fechas clave y movimientos administrativos

La licitación se hizo pública a principios de octubre, con plazos de presentación abiertos hasta el 22 del mismo mes.

Ocho días después de su publicación, el expediente registró una nota interna que paralizó la tramitación.

En cuestión de minutos también se anuló el pliego y el anuncio en la plataforma oficial.

La documentación disponible muestra las cancelaciones en la sección de anuncios anulados. No existe, por ahora, constancia pública sobre si el procedimiento se retomará o se sustituirá por otro.

La publicación y su cancelación pueden verse en la plataforma oficial de contratos.

Qué pretendía el contrato: objetivos y alcance

El proyecto buscaba contratar una oficina técnica externa para adaptar los sistemas del Ministerio al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). La meta era implantar controles, gestionar riesgos y preparar auditorías que acreditaran cumplimiento normativo.

Duración prevista: 12 meses, con inicio estimado para el 1 de noviembre.

Presupuesto base: 139.995 € sin impuestos.

sin impuestos. Importe total con IVA: 169.394,56 €.

Requisitos técnicos y criterios de valoración

El expediente establecía exigencias claras para las empresas aspirantes. Se combinaban la experiencia y las certificaciones en seguridad como criterios principales.

Puntuación: 40% precio, 60% experiencia profesional.

Certificaciones requeridas: ISO 27001:2022 o equivalente.

o equivalente. Conformidad exigida con el ENS en categoría alta.

La mención explícita a la inteligencia artificial ofensiva

En los documentos técnicos se advierte sobre la evolución de las amenazas. Se señalaba la aparición de nuevos tipos de ataques, incluido el uso malicioso de IA para automatizar intrusiones o mejorar suplantaciones.

Los documentos advertían sobre el uso malicioso de IA para automatizar intrusiones.

El contrato no ofrecía la compra de un producto específico para neutralizar esos ataques. En su lugar, solicitaba asesoría especializada para reforzar controles y adaptar procedimientos internos.

Funciones previstas para la oficina técnica contratada

Supervisar la implantación de medidas de protección.

Desarrollar procedimientos de gestión de riesgos.

Evaluar controles existentes y preparar auditorías externas.

Asesorar ante cambios tecnológicos y organizativos que afecten la seguridad.

Además, el pliego recogía que la intervención debía dar continuidad a trabajos previos: los controles a implantar debían completar los hallazgos de análisis de gap realizados anteriormente.

Relación con auditorías anteriores y el ENS

Los estudios previos habían identificado diferencias entre la realidad y los requisitos normativos. El objetivo declarado era avanzar hacia la certificación del ENS.

Sin embargo, los documentos disponibles no especifican qué controles pendientes o sistemas concretos requerían mejora. Tampoco hay constancia pública de incidentes que motivaran la licitación.

Contexto político y dudas sobre la paralización

La suspensión se produjo poco antes de la campaña electoral. Aunque la coincidencia genera preguntas, los pliegos no mencionaban sistemas de gestión electoral ni vinculaban el contrato con la convocatoria.

La causa concreta de la paralización no está explicitada en la documentación pública. Fuentes internas señalan la necesidad de revisar el expediente, pero no confirman los motivos.