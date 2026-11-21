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Jason Statham vuelve a la pantalla con varios proyectos confirmados para 2026: Shelter, dirigido por Ric Roman Waugh, se estrenó en cines el 30 de enero de 2026 y Mutiny tiene fecha de estreno para el 21 de agosto de 2026.

En Shelter, Jason Statham interpreta a un hombre solitario en una isla remota; la película se estrenó en cines el 30 de enero de 2026 y, según notas de prensa y reseñas, está dirigida por Ric Roman Waugh y cuenta en el reparto con Naomi Ackie y Bill Nighy.

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Mutiny es otro proyecto anunciado con Statham como protagonista y aparece listado con un estreno en salas el 21 de agosto de 2026 bajo distribución teatral, lo que sitúa al actor con al menos dos estrenos importantes en el calendario de 2026.

Además de esos dos títulos, la filmografía reciente de Jason Statham sigue incluyendo títulos de acción como The Beekeeper y A Working Man, y la cobertura especializada destaca que el actor sigue trabajando con directores de acción y contando con papeles que mezclan tensión física y personajes endurecidos.

Qué esperar: fuentes de prensa citadas por reseñas y notas informativas describen a Shelter como una mezcla de acción y emoción que muestra “una nueva cara” de Statham bajo la dirección de Waugh, y sitúan a Mutiny como un estreno de verano con perfil netamente de acción.

La continuidad del actor en películas de acción y thrillers sugiere más anuncios en la agenda de 2026–2027, pero los detalles de otros proyectos y calendarios de rodaje todavía dependen de comunicados oficiales y calendarios de distribuidoras.

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