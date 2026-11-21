Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

La Real se enfrenta a un fortín como El Sardinero: el Racing solo pierde en casa contra el Madrid — Real Madrid venció 3-0 al Racing de Santander en El Sardinero el 1 de noviembre de 2026.

El Madrid visitó El Sardinero y se impuso con un marcador de 3-0, rompiendo el invicto del Racing como local en la temporada, según el resumen publicado por Mundo Deportivo en Google News.

Te puede interesar

Los goles del encuentro fueron obra de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Willy Diomandé, que dieron a Real Madrid los tres puntos en Santander y propiciaron la primera derrota del Racing en El Sardinero frente al club blanco, según la misma nota.

La victoria llegó tras una visita exigente del equipo merengue y se leyó en clave de rivalidad histórica: El Sardinero había sido un escenario complicado para los grandes visitantes, pero el Real Madrid consiguió derribar esa fortaleza con un triunfo claro.

El resultado modifica la percepción del balance local del Racing y añade impulso al calendario del Real Madrid, que llega a este tramo de la temporada con resultados notables en campo rival.

Para más contexto sobre el rendimiento reciente del equipo blanco puede leerse la cobertura previa de su ánimo tras competiciones europeas y nacionales, y la ambientación del Bernabéu en jornadas diferentes.

Enlaces relacionados en esta sala de prensa: El Real Madrid respira y Santiago Bernabéu: ya vive.

Sources