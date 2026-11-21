Iberdrola rebaja la instalación de aerotermia compatible con radiadores y plantea soluciones para aprovechar los emisores existentes en viviendas, según recomienda un análisis técnico publicado por La Manzana Mordida.
El artículo recuperado explica que algunos equipos de aerotermia de alta temperatura pueden calentar agua por encima de 70 °C y, por tanto, ser compatibles con radiadores convencionales si se comprueba la potencia y el dimensionado de la instalación.
Te puede interesar
Real Madrid: venció 3-0 al Racing en El Sardinero
Iberdrola: descuentos de hasta 5.000 € en instalación de aerotermia compatible
- Lidl: accesorio para secar ropa en casa por 7,99 €
- Starlink: plan Residencial Lite desde 29 €/mes en España
La pieza señala que una misma instalación de aerotermia puede cubrir calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración, aunque la refrigeración requiere emisores compatibles; también menciona que Iberdrola trabaja con colaboradores técnicos que ofrecen un estudio previo para dimensionar equipos y valorar incentivos aplicables a cada caso.
En la práctica, aprovechar los radiadores existentes depende de comprobar la potencia térmica de cada emisor y las necesidades de la vivienda para evitar obras mayores, añade la fuente.
El artículo recomienda solicitar un estudio técnico antes de instalar aerotermia para confirmar compatibilidad y rendimiento, y para identificar las ayudas y descuentos que el instalador o la comercializadora puedan aplicar.
Sources
- La Manzana Mordida — explicación técnica sobre aerotermia compatible con radiadores y mención de colaboradores que realizan el estudio previo.
Jason Statham: próximos proyectos y qué esperar de sus nuevos papeles
Carrefour: Carrefour Express en Huétor Vega (Avda. de los Almendros, 4)