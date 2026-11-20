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Carrefour abre este sábado un nuevo supermercado Express en un pueblo del Área Metropolitana de Granada – Ideal: la apertura está anunciada para este sábado en Huétor Vega y la noticia la recoge Ideal.

La apertura, según el anuncio de prensa, corresponde a un Carrefour Express en Huétor Vega; Carrefour abre este sábado un nuevo supermercado Express en un pueblo del Área Metropolitana de Granada – Ideal identifica el municipio y la fecha de inauguración.

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El local figura en los listados comerciales con dirección en Avda. de Los Almendros, 4 y horarios que incluyen el sábado de 09:00 a 21:00; la ficha comercial de la tienda muestra la dirección y el horario habitual de la sucursal.

Carrefour abre este sábado un nuevo supermercado Express en un pueblo del Área Metropolitana de Granada – Ideal también sirve como referencia local para vecinos interesados en las ofertas y servicios que ofrecerá la tienda.

La noticia local se enmarca en la expansión de la red de proximidad de Carrefour en Andalucía; la cadena viene abriendo formatos Express en municipios y citan la nueva dirección en Huétor Vega como parte de esa difusión regional.

Para quienes quieran consultar ofertas y folletos el mismo grupo publica catálogos mensuales; en la web local del medio también pueden encontrarse los primeros descuentos previstos para la inauguración.

Fuentes