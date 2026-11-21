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El senador Marco Rubio afirmó que Washington llevó semanas negociando con las autoridades venezolanas el regreso de la opositora María Corina Machado, y defendió que ella pudo entrar al país sin incidentes. Sus declaraciones subrayan la presión diplomática y la atención de Estados Unidos sobre la transición electoral venezolana.

Rubio: gestiones previas para el retorno de María Corina Machado

Rubio aseguró que Estados Unidos comunicó hace semanas a los representantes interinos en Caracas que la expectativa era que Machado pudiera regresar a Venezuela con normalidad.

Gestiones diplomáticas previas discutidas entre representantes.

“Le indicamos a las autoridades que es venezolana y debe poder volver sin contratiempos”, dijo el senador a la prensa.

Según Rubio, esa señal fue trasladada al equipo de la opositora y, tras ello, las autoridades venezolanas informaron que ella podía volar al país si así lo decidía.

Lo ocurrido en el viaje y los supuestos obstáculos

Rubio explicó que, una vez tomada la decisión de regresar, el grupo de Machado denunció dificultades. El senador negó que Washington hubiera interferido en esas dificultades.

Calificó los impedimentos como de carácter bilateral entre terceros países.

No ofreció nombres ni detalles sobre esos países.

Resaltó que, a su llegada y durante su estancia, ella no sufrió problemas para entrar ni para desplazarse por el país.

Evaluación estadounidense sobre la actuación de Caracas

Rubio subrayó que Estados Unidos juzga a las autoridades venezolanas por sus acciones, no por las palabras, en relación con compromisos asumidos con Washington.

Entre los puntos que mencionó están la cooperación en materia de seguridad y el cumplimiento de pedidos concretos realizados por EE. UU.

Reducción de la influencia de terceros actores en Venezuela.

Persecución de organizaciones criminales.

Deportaciones y extradiciones solicitadas por la justicia estadounidense.

Como ejemplo, Rubio citó la extradición de Alex Saab, señalado por Washington como testaferro del entorno del régimen.

“Las autoridades han actuado en las áreas que les pedimos, según lo que me han comunicado”, añadió el senador.

Qué cambios exige EE. UU. para elecciones creíbles

Rubio insistió en que para que los comicios sean legítimos es imprescindible reformar la “infraestructura” electoral actual. Definió ese sistema como diseñado para favorecer al oficialismo.

Demandas de reforma de la infraestructura electoral para comicios creíbles.

Planteó preguntas sobre la imparcialidad de las instituciones:

¿Puede haber elecciones sólidas con un Consejo Nacional Electoral controlado por afines a un solo bando?

¿Qué garantías ofrece un Tribunal Supremo con fuertes vínculos políticos?

“Es urgente reemplazar la estructura electoral para que los comicios sean válidos y confiables”, afirmó.

Rubio pidió que esas reformas se apliquen con rapidez y dentro de los calendarios acordados, no en plazos dilatados.

Plazos, riesgo de retroceso y opciones para Venezuela

El senador señaló que existen marcos temporales pactados y que, en su opinión, hasta ahora se han cumplido las fechas fijadas, aunque reconoce retrasos por eventos imprevistos.

Rubio advirtió que, si el proceso no prospera, la alternativa podría ser negativa para el país. Describió dos posibles caminos:

Un periodo de reconciliación y reformas que derive en elecciones competitivas y en una república estable. Un escenario de mayor conflicto interno o el estancamiento en el modelo actual, perjudicial para la población.

Entre los objetivos que mencionó está reconstruir una economía que permita la vuelta de millones de venezolanos que migraron en los últimos años.

“Queremos evitar derramamiento de sangre y una nueva escalada de confrontaciones”, dijo Rubio, quien se mostró optimista respecto a que el proceso pueda avanzar en la dirección señalada.

Acciones concretas reclamadas a Caracas

Rubio enumeró medidas que, desde la perspectiva de Washington, son necesarias para afianzar la transición.

Reforma del órgano electoral y del sistema judicial.

Operativos contra el crimen organizado y cooperación en seguridad.

Entrega o extradición de personas reclamadas por la justicia estadounidense.

Garantizar el avance del proceso de transición con plazos y resultados verificables.

Condiciones y vigilancia diplomática

El senador recordó que la política exterior de EE. UU. se basa en resultados y que por ello vigilan de cerca cada compromiso cumplido por las autoridades venezolanas.

Rubio también mencionó la importancia de que todos los actores internos se comprometan con la hoja de ruta acordada, incluyendo a las autoridades interinas que participan en el proceso.

“Si alguien intenta descarrilar el proceso, estará dañando gravemente a Venezuela”, advirtió, instando a la comunidad internacional a mantener atención y presión sobre los plazos establecidos.