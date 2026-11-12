PP y Vox: Frente Amplio tacha de chapuza y caótico su acuerdo para el Senado

Duración de lectura : 3 minutos
PP y Vox: Frente Amplio tacha de chapuza y caótico su acuerdo para el Senado
© Noticias de Almería y provincia - PP y Vox: Frente Amplio tacha de chapuza y caótico su acuerdo para el Senado
Mostrar resumen Ocultar resumen

Verónica Barbero, coordinadora del Movimiento Sumar y candidata por Frente Amplio, ha calificado el pacto entre PP y Vox para controlar mesas en el Senado como un movimiento desordenado y preocupante. Sus declaraciones, ofrecidas en una entrevista en RNE, han encendido el debate sobre el papel de la Cámara Alta y la posible influencia de ese acuerdo en instituciones clave.

Crítica directa al acuerdo entre PP y Vox y su funcionamiento

Barbero describió el trato entre ambas formaciones como irregular y poco sólido. Según ella, la alianza no parece fruto de una estrategia meditada, sino de una reacción improvisada.

Aldi: abre su cuarto supermercado en Murcia, en Puente Tocinos
I Love Chollo: outlet en el centro de Almería, Paseo de Almería y Méndez Núñez

En su opinión, el pacto representa un riesgo para la transparencia del Senado y evidencia una falta de preparación por parte de la derecha para gestionar la Cámara con responsabilidad.

Qué está en riesgo: comisiones e instituciones constitucionales

La candidata alertó de que, si el Senado queda dominado por ese acuerdo, podría convertirse en una herramienta para fines partidistas.

Mazo y libros de derecho que simbolizan instituciones constitucionales
El acuerdo podría influir en comisiones y órganos constitucionales.

  • Creación y uso de comisiones con objetivos políticos.

  • Influencia sobre órganos como el Tribunal Constitucional.

  • Posible interferencia en la elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Barbero sostiene que una Cámara dominada por una alianza PP-Vox dejaría de representar a los territorios y cumplir su función constitucional.

La propuesta de Frente Amplio: control democrático y medidas sociales

Frente Amplio plantea obtener una mayoría en el Senado para garantizar que la institución actúe conforme a la voluntad ciudadana.

Su objetivo es recuperar la orientación pública del Senado y evitar que se convierta en un refugio para intereses minoritarios o élites partidistas.

Medidas citadas por la candidata

  • Intervención en el mercado de la vivienda para proteger a hogares.

  • Defensa de políticas que respondan a mandatos democráticos.

  • Garantizar que la Cámara sirva a los territorios y no a un grupo reducido.

Mensaje al electorado: confianza en la ciudadanía y apelación a la inteligencia pública

Frente Amplio confía en que los votantes detectarán la diferencia entre pactos oportunistas y proyectos con fines sociales. Barbero insistió en que la ciudadanía valorará quién propone medidas para la mayoría.

Reclama que las finalidades políticas importan tanto como los acuerdos, y que la defensa de derechos sociales distingue a su coalición de la alianza entre PP y Vox.

Posibles efectos electorales y dinámicas en provincias

El pacto se ha articulado en varias provincias, lo que podría modificar equilibrios locales y nacionales. Barbero consideró que estas maniobras buscan atajar a la izquierda, pero advirtió sobre su fragilidad.

Mapa provincial y papeletas que representan impacto electoral local
Movimientos tácticos del pacto en distintas provincias pueden cambiar mayorías.

  • Movimientos tácticos que alteran mayorías en la Cámara Alta.

  • Reacciones de partidos de izquierda para preservar su representación.

  • Riesgo de polarización y desgaste institucional si la tensión persiste.

Reacción política y próximos pasos en el Senado

El debate ahora pasa a los grupos parlamentarios y a la opinión pública. Frente Amplio trabajará para articular respuestas que recuperen la función territorial del Senado y frenen posibles usos partidistas.

En sus intervenciones, Barbero advierte que no se trata solo de números, sino de proteger el funcionamiento de las instituciones y evitar que se utilicen con fines clientelares o recaudatorios.

Mercadona: Playa de Palma tendrá nueva tienda tras el cierre el 14 de noviembre
Ecología: 7 acciones sencillas para cuidar el planeta hoy

Da tu opinión

Sé el primero en valorar esta entrada
o deja una reseña detallada

Noticias de Almería y provincia es un medio independiente. Apóyanos añadiéndonos a tus favoritos de Google News:

Síguenos en Google News

Publicar un comentario

Usted está aquí : Pagina de inicio » Última hora » PP y Vox: Frente Amplio tacha de chapuza y caótico su acuerdo para el Senado
Publicar un comentario