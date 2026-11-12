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Verónica Barbero, coordinadora del Movimiento Sumar y candidata por Frente Amplio, ha calificado el pacto entre PP y Vox para controlar mesas en el Senado como un movimiento desordenado y preocupante. Sus declaraciones, ofrecidas en una entrevista en RNE, han encendido el debate sobre el papel de la Cámara Alta y la posible influencia de ese acuerdo en instituciones clave.

Crítica directa al acuerdo entre PP y Vox y su funcionamiento

Barbero describió el trato entre ambas formaciones como irregular y poco sólido. Según ella, la alianza no parece fruto de una estrategia meditada, sino de una reacción improvisada.

En su opinión, el pacto representa un riesgo para la transparencia del Senado y evidencia una falta de preparación por parte de la derecha para gestionar la Cámara con responsabilidad.

Qué está en riesgo: comisiones e instituciones constitucionales

La candidata alertó de que, si el Senado queda dominado por ese acuerdo, podría convertirse en una herramienta para fines partidistas.

El acuerdo podría influir en comisiones y órganos constitucionales.

Creación y uso de comisiones con objetivos políticos.

Influencia sobre órganos como el Tribunal Constitucional.

Posible interferencia en la elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Barbero sostiene que una Cámara dominada por una alianza PP-Vox dejaría de representar a los territorios y cumplir su función constitucional.

La propuesta de Frente Amplio: control democrático y medidas sociales

Frente Amplio plantea obtener una mayoría en el Senado para garantizar que la institución actúe conforme a la voluntad ciudadana.

Su objetivo es recuperar la orientación pública del Senado y evitar que se convierta en un refugio para intereses minoritarios o élites partidistas.

Medidas citadas por la candidata

Intervención en el mercado de la vivienda para proteger a hogares.

Defensa de políticas que respondan a mandatos democráticos.

Garantizar que la Cámara sirva a los territorios y no a un grupo reducido.

Mensaje al electorado: confianza en la ciudadanía y apelación a la inteligencia pública

Frente Amplio confía en que los votantes detectarán la diferencia entre pactos oportunistas y proyectos con fines sociales. Barbero insistió en que la ciudadanía valorará quién propone medidas para la mayoría.

Reclama que las finalidades políticas importan tanto como los acuerdos, y que la defensa de derechos sociales distingue a su coalición de la alianza entre PP y Vox.

Posibles efectos electorales y dinámicas en provincias

El pacto se ha articulado en varias provincias, lo que podría modificar equilibrios locales y nacionales. Barbero consideró que estas maniobras buscan atajar a la izquierda, pero advirtió sobre su fragilidad.

Movimientos tácticos del pacto en distintas provincias pueden cambiar mayorías.

Movimientos tácticos que alteran mayorías en la Cámara Alta.

Reacciones de partidos de izquierda para preservar su representación.

Riesgo de polarización y desgaste institucional si la tensión persiste.

Reacción política y próximos pasos en el Senado

El debate ahora pasa a los grupos parlamentarios y a la opinión pública. Frente Amplio trabajará para articular respuestas que recuperen la función territorial del Senado y frenen posibles usos partidistas.

En sus intervenciones, Barbero advierte que no se trata solo de números, sino de proteger el funcionamiento de las instituciones y evitar que se utilicen con fines clientelares o recaudatorios.