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Mercadona abre el lunes en Alovera un nuevo supermercado tras invertir 5,3 millones de euros – Nueva Alcarria.com anuncia que la cadena inaugurará un establecimiento en Alovera el 23 de noviembre tras una inversión de 5,3 millones.

La apertura, según el anuncio difundido por Google News que recoge la noticia de Nueva Alcarria, sitúa el nuevo supermercado en Alovera (provincia de Guadalajara) y se realizará el lunes 23 de noviembre; la información del titular indica la cuantía de la inversión, 5,3 millones de euros.

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El nuevo local forma parte del plan continuado de Mercadona para renovar y ampliar su red de tiendas en Castilla-La Mancha, una expansión que en años recientes ha incluido inversiones regionales y nuevas aperturas, según búsquedas locales sobre la presencia de la cadena en la provincia.

La compañía mantiene distintos formatos y modelos de tienda en su red española; en la misma comunidad han registrado inversiones y aperturas en años previos, una práctica que la prensa local sigue vinculando a la estrategia de crecimiento de la cadena.

Qué sigue: la cobertura local suele detallar en los días previos la dirección exacta, horarios y datos de empleo del nuevo establecimiento; los interesados en trabajar o visitar la tienda encontrarán esa información en el boletín municipal y los canales informativos locales en los días anteriores a la inauguración.

Contexto local y próximos pasos

Mercadona lleva años invirtiendo en la comunidad y en la provincia de Guadalajara, donde ya opera tiendas y adapta formatos según el municipio, según búsquedas públicas sobre la red de la compañía.

Tras la inauguración, los residentes podrán comprobar en persona los horarios y la oferta del nuevo supermercado y las posibles convocatorias de empleo vinculadas a la apertura.

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