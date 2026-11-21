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El 23 de noviembre llega el Black Friday de Lidl: cinco chollos que hemos encontrado para el hogar que merecen la pena – Xataka Smart Home señala que la semana del 23 de noviembre llega la promoción y anuncia varias ofertas para el hogar.

La llegada de este Black Friday de Lidl la sitúa el feed de Xataka/Google News en la semana que comienza el 23 de noviembre, según el avance recogido en listas de noticias.

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Entre los productos vinculados en esos avances aparece un accesorio para secar la ropa en casa que, según el resumen de la noticia, llega a las tiendas la semana del 23 de noviembre y se menciona repetidamente a un precio de 7,99 € en los listados públicos.

TeleAlmeriaNoticias reproduce el avance de Xataka y añade que “el artículo llegará a las tiendas de Lidl la semana del 23 de noviembre” y que la cifra de 7,99 € se repite en búsquedas y agregadores, aunque no ofrece especificaciones técnicas del producto.

El mismo texto recuerda que Lidl suele limitar las unidades por cliente en lanzamientos de bazar, por lo que la disponibilidad puede variar entre tiendas y conviene comprobar el precio final en el establecimiento más cercano.

Si quieres seguir las novedades concretas del Black Friday en Lidl —modelos, tallas o especificaciones— habrá que esperar al folleto y a la publicación oficial en la web y la app, donde la cadena suele listar los productos de bazar con foto y ficha técnica antes de su puesta a la venta.

En este avance no se han encontrado listados con ficha técnica detallada ni reseñas de usuarios; los dos hechos verificados por fuentes públicas en esta pieza son la fecha estimada de la promoción (semana del 23 de noviembre) y la aparición repetida de un accesorio para secar ropa asociado a un precio difundido de 7,99 €.

Para contexto y compras relacionadas, recuerda que Lidl publica con frecuencia ofertas previas y rebajas en su bazar, como la bajada de precio de un set de cuchillos Silvercrest: Lidl baja el precio del set de cuchillos en oferta y que ya hay anticipos de productos domésticos que llegan la semana del 23, incluido un accesorio para secar ropa Lidl: accesorio para secar ropa en casa por 7,99 €.

También puedes consultar otras ofertas de la cadena en piezas previas sobre robots limpiacristales que han salido antes del Black Friday en Lidl Lidl: oferta anticipada de robot limpiacristales antes del Black Friday.

Sources