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La promesa avance semanal: TVE emitirá los capítulos 952, 953, 954, 955 y 956 de La Promesa del 23 al 27 de noviembre de 2026.

La semana arranca con el episodio 952, en el que Curro decide proteger a Trini y la esconde en una habitación secreta del palacio para mantenerla a salvo, según el avance publicado por Cultura en Serie.

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El avance señala también que Samuel guarda un secreto relacionado con el certificado de la boda de María y Carlo, una preocupación que Petra observa en el sacerdote mientras él repasa el documento.

La logia vuelve a actuar: varios jinetes encapuchados irrumpen en la finca de los marqueses y roban de la caja fuerte, hecho que pone en alerta al capitán Lorenzo y reaviva la sospecha de que el grupo está formado por personas con poder y entrenamiento.

Qué sucederá esta semana en La Promesa

Manuel y Curro avanzan en su plan para demostrar la implicación de Leocadia en la muerte de Jana y consideran medidas judiciales, mientras Curro opta por una protección inmediata para la testigo Trini, que corre peligro.

Paralelamente, Adriano y Jacobo mantienen su enfrentamiento, y Simona y Candela recuperan la complicidad perdida en episodios recientes, según el mismo resumen semanal.

El avance publicado por Cultura en Serie sitúa la emisión de los cinco capítulos durante la semana del 23 al 27 de noviembre y enumera los principales ejes dramáticos: la protección de Trini, la inquietud de Samuel sobre la boda y la reactivación del grupo de encapuchados.

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