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Si quieres una trepadora que transforme muros, pérgolas o balcones en un refugio floral sin temer al frío, las pasifloras pueden ser la solución. Estas lianas unen rapidez de crecimiento con flores llamativas y, sorprendentemente, algunas variedades resisten bien las bajas temperaturas.

Variedades de pasionaria que soportan heladas y lucen bien

Entre las especies más fiables para jardines en climas templados destaca la Passiflora caerulea. Es una trepadora vigorosa, con tallos que se lignifican y capacidad para aguantar heladas moderadas.

Passiflora caerulea, una opción rústica para climas templados.

Passiflora caerulea: tolera fríos hasta alrededor de -8 ºC en registros favorables. Suele recuperar su porte tras el invierno.

tolera fríos hasta alrededor de -8 ºC en registros favorables. Suele recuperar su porte tras el invierno. Passiflora incarnata: también es rústica y resiste bien las bajas temperaturas. Además, tiene usos tradicionales por sus propiedades calmantes.

también es rústica y resiste bien las bajas temperaturas. Además, tiene usos tradicionales por sus propiedades calmantes. Snow Queen: variedad ornamental de pétalos blancos y perfume suave. Resistente al frío y poco propensa a enfermedades.

variedad ornamental de pétalos blancos y perfume suave. Resistente al frío y poco propensa a enfermedades. Damsel’s Delight: trepadora perenne que mantiene follaje y floración prolongada. Soporta heladas intensas y aporta color durante gran parte del año.

Especies con enfoque frutal y su tolerancia al frío

No todas las pasifloras comparten la misma resistencia. Algunas se cultivan por su fruto y exigen climas más cálidos.

Passiflora edulis (maracuyá): apreciada por sus frutos. Menos tolerante al frío; suele soportar hasta 5 ºC sin graves daños.

apreciada por sus frutos. Menos tolerante al frío; suele soportar hasta 5 ºC sin graves daños. Passiflora alata y P. vittifolia: especies vigorosas y floríferas. Ofrecen crecimiento rápido y flores vistosas, pero requieren protección en inviernos fríos.

Elegir la ubicación correcta para un cultivo fuerte

La exposición es clave. Las pasifloras requieren mucha luz directa para florecer con profusión. En semisombra su desarrollo y floración se reducen.

Coloca la planta en un punto con varias horas de sol diario. Asegura una estructura sólida para que los zarcillos trepen con firmeza.

Técnicas prácticas de riego, suelo y abonado

El manejo del agua marca la diferencia entre una planta sana y una con problemas de raíz.

Riego y suelos sueltos para evitar encharcamientos en pasifloras.

Riego en verano: frecuente y abundante. Es común regar hasta tres veces por semana en climas cálidos.

frecuente y abundante. Es común regar hasta tres veces por semana en climas cálidos. Riego en invierno: moderado, una vez por semana suele ser suficiente. Evita el encharcamiento.

moderado, una vez por semana suele ser suficiente. Evita el encharcamiento. Sustrato: suelos fértiles y bien drenados. No toleran terrenos compactos o que retengan agua.

suelos fértiles y bien drenados. No toleran terrenos compactos o que retengan agua. Abonado: fertilizantes líquidos durante el crecimiento. Evita excesos para que la planta no priorice solo el follaje.

Poda, maceta y manejo de plagas

Cuándo y cómo podar

La poda se realiza tras la floración para mantener forma y vigor. En ejemplares muy envejecidos, una poda más drástica los rejuvenece, aunque puede reducir floración por uno o dos ciclos.

Contención en macetas

Si cultivas en contenedor, elige macetas resistentes y con buen drenaje. Las raíces de la pasionaria son potentes pero no tan invasivas como otras trepadoras.

Plagas y salud de la planta

En condiciones óptimas, las pasifloras resultan bastante sanas. Pueden aparecer pulgones, cochinillas o ácaros, sobre todo en ambientes húmedos y con poca ventilación.

Favorece la luz y el drenaje para reducir plagas.

Revisa las hojas y ápices con frecuencia y actúa al primer signo de infestación.

Variedad y estética: combinar resistencia con belleza

Existe una amplia oferta de pasionarias que equilibran rusticidad y impacto ornamental. Desde las flores exuberantes y coloridas hasta las blancas y perfumadas, puedes elegir según el efecto buscado.

Con una correcta exposición solar y un control del riego acorde a la estación, estas trepadoras permiten crear pantallas verdes y sombras rápidas. Además, incluso tras inviernos duros, muchas variedades recuperan su porte y vuelven a florecer.