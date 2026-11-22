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La última Encuesta de Población Activa deja un panorama mixto: el paro sube con fuerza en el tercer trimestre, mientras el empleo marca un nuevo máximo histórico. Los datos ofrecen cifras llamativas y generan debate político sobre cómo interpretarlas.

Subida abrupta del desempleo en julio-septiembre

En el periodo estival se registró un aumento del paro que llama la atención. Según la estadística, el número de desempleados creció en 95.900 personas respecto al trimestre anterior. Es la mayor alza en un tercer trimestre desde 2020.

Aumento trimestral del paro: +95.900 personas, la mayor alza en un tercer trimestre desde 2020.

Subida trimestral: +95.900 parados .

. Incremento porcentual: alrededor del 3,8% respecto al trimestre previo.

respecto al trimestre previo. Impacto más intenso en determinados sectores estacionales.

Ocupación sube, pero con ritmo débil

La ocupación también aumentó, aunque de forma contenida. Se crearon 73.600 empleos en ese trimestre, un avance del 0,3%. Es la menor ganancia en un tercer trimestre desde 2019.

Detalles relevantes sobre el empleo

Nuevo máximo histórico de ocupados: 22.852.600 trabajadores .

. El crecimiento del empleo tuvo carácter diferencial por nacionalidad.

Los incrementos se concentraron en la población extranjera, según la serie.

Nuevo máximo histórico de ocupados: 22.852.600 trabajadores, con crecimiento marcado entre extranjeros.

Tasa de paro y población desempleada

Al término del verano había 2.591.200 personas desempleadas. La tasa de paro ascendió hasta el 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

Parados registrados en la EPA: 2.591.200 .

. Tasa de desempleo: 10,18% .

. Variación trimestral: +0,3 puntos porcentuales.

Lectura política: los «fijos discontinuos» y la cifra real de paro

El presidente del Partido Popular ofreció una interpretación alternativa. A su juicio, a los 2,5 millones de desempleados habría que sumar cerca de 800.000 fijos discontinuos.

Con esa suma, explicó, el número real de personas sin trabajo estaría en torno a los tres millones. Su argumento parte de comparar la situación actual con una contabilidad anterior.

Comparación con la narrativa oficial

Desde el PP se subraya que, pese a la creación neta de empleos, existe una distancia entre las cifras oficiales y la percepción social del paro. Feijóo afirmó que el aumento del empleo es notable en términos absolutos.

Argumento político: el empleo crece, pero no refleja toda la precariedad.

Crítica al Gobierno: las estadísticas oficiales no recogerían algunos colectivos.

Debate público: cómo medir correctamente la realidad laboral.

Datos clave para tener en cuenta