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La Unió exige a Aldi y Lidl que retiren sus ofertas de naranjas a 0,95 €/kg, según un aviso recogido por medios locales y en un feed de noticias hortofrutícolas.

La organización agraria reclama la retirada de las promociones y pide que se investigue si los precios en el lineal cubren los costes de producción, según la pieza recogida por Google News y por medios regionales.

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En la cobertura local se explica que LA UNIÓ ha detectado folletos o promociones que colocan el precio del kilo de naranja en 0,95 euros y considera que esa práctica perjudica la rentabilidad del agricultor valenciano.

La nota también indica que la organización ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y a la Conselleria que revisen los precios pagados a los agricultores y que, en casos previos, las cadenas modificaron folletos tras quejas públicas.

La Unió recuerda que su línea de protesta contra ofertas que considera agresivas en la línea de cajas forma parte de demandas anteriores para garantizar precios que cubran costes.

Qué pide La Unió y qué puede pasar

La organización solicita la retirada inmediata de las promociones y solicita inspecciones administrativas para comprobar la cadena de precios, según la misma cobertura.

Las cadenas implicadas no han publicado en esa pieza un comunicado oficial, y la nota recomienda consultar los folletos semanales de Aldi y Lidl para verificar vigencias y precios.

El caso encaja en episodios previos en los que organizaciones agrarias han denunciado ofertas por debajo del coste y han recurrido a la AICA para solicitar comprobaciones, según la información citada.

Sources