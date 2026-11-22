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Carrefour espera colas kilométricas por un televisor Mini LED Samsung con 65 pulgadas a precio de outlet con 400 € de rebaja – ADSLZone: la oferta lista la Smart TV MiniLED 65″ Samsung TU65M73HAU a 499 € en los resúmenes de promociones.

La ficha comercial del modelo Samsung TU65M73HAU aparece en listados de Carrefour rebajada desde precios anteriores cerca de 769 € hasta 499 €, según la cobertura de ofertas consultada.

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Los resúmenes de prensa que reunimos señalan la promoción como parte de una campaña previa al Black Friday en la que Carrefour ha listado también otros televisores en oferta, por ejemplo una MiniLED Samsung de 85″ a 1.399 € y una TCL 65RM7L por 999 €.

Si estás pensando en aprovechar la rebaja, conviene comprobar disponibilidad y condiciones en la web de Carrefour: las fichas comerciales y los folletos pueden variar según la tienda y el día.

Además de la confirmación del precio, la cobertura de ADSLZone menciona un recorte de hasta 400 € en televisores seleccionados dentro de la misma tanda de ofertas, y describe la expectación prevista en tiendas por la oferta.

Para comparar, la web especializada TeleAlmería recogió la lista de productos rebajados e indicó que la TU65M73HAU figura en esos listados a 499 € como parte de los SuperChollos publicados en octubre y noviembre de 2026.

Antes de comprar: comprueba el método de venta (online o recogida en tienda), posibles cupones asociados al Club Carrefour y la garantía del vendedor.

Sources