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AEMET: pronóstico del tiempo en Almería para hoy, domingo 22 de noviembre – El Confidencial muestra la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología con validez para el 22 de noviembre de 2026 en la provincia de Almería.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa la validez de su predicción para Almería en el 22 de noviembre de 2026 y describe un esquema de cielos “nubosos con nubes altas, tendiendo a quedar despejados” a lo largo del día, según los datos de predicción publicados por AEMET.

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El organismo añade que, para la jornada, no hay avisos meteorológicos vigentes en la provincia, por lo que no se esperan fenómenos adversos que obliguen a alerta, según los mapas de avisos y la sección de predicción regional de AEMET.

En el detalle por horas y municipios AEMET señala que la nubosidad será más persistente durante la mañana y tenderá a abrirse a lo largo de la tarde, con temperaturas suaves para la época y vientos débiles a moderados en zonas costeras; la predicción figura con la etiqueta de validez del 22 de noviembre de 2026.

Si necesita información por municipio o predicción marítima puntual (playas y Alborán), AEMET publica mapas y tablas descargables en su web que detallan el estado del cielo, temperaturas y viento para cada término municipal de la provincia.

Para contexto local, puede consultar previsiones municipales anteriores y notas sobre temperaturas en la provincia en este resumen sobre AEMET: Almería, temperaturas 16/25 °C para hoy, y para asuntos de interés regional relacionados con la costa vea la cobertura sobre Costa de Almería: participa en la WTM de Londres.

La predicción de AEMET es la fuente oficial para avisos y avisos marítimos y se actualiza periódicamente; consulte la web de la Agencia antes de viajar o al planificar actividades al aire libre para obtener cambios de última hora.

Sources