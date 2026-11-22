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¡Este domingo volvemos a casa! Hazte con tus entradas para el Real Murcia – U.E. Sant Andreu: el partido está programado para el domingo 29 de noviembre de 2026 en la Nueva Condomina.

El encuentro Real Murcia – U.E. Sant Andreu figura en los calendarios de venta de entradas para el 29 de noviembre en la Nueva Condomina, según listados de entradas vistos en plataformas de venta como StubHub.

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En la plataforma consultada, el partido aparece marcado como «casi agotadas» en la oferta de reventa, lo que indica alta demanda en la reventa online para la cita del 29 de noviembre en Murcia.

Si prefieres canales oficiales, el Real Murcia ha mantenido en temporadas anteriores la venta en su tienda oficial y en la plataforma realmurcia.compralaentrada.com; revisa los canales del club para confirmar puntos de venta, horarios de taquillas y condiciones.

Planifica tu desplazamiento y llegada con antelación: la Nueva Condomina suele abrir accesos y taquillas con varias horas de antelación en jornadas de gran afluencia, por lo que comprar o reservar con tiempo reduce el riesgo de quedarte sin entrada.

Para más contexto sobre la actividad del club y servicios en el estadio, el Real Murcia ofreció recientemente opciones como el Fan Box con butaca y catering en el Enrique Roca; consulta esa información si buscas una experiencia distinta al asiento general en la Nueva Condomina.

Si necesitas información local o previo del derbi regional, recuerda que el debate en torno a los derbis y la rivalidad regional ha sido cubierto en la prensa local; consulta guías prácticas y noticias del club antes de acudir.

Sources