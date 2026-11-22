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Mario Vaquerizo es el líder del grupo Nancys Rubias y una figura recurrente en programas y eventos del entretenimiento en España.

Vaquerizo lidera Nancys Rubias, la formación pop conocida por su estética glam y sus actuaciones en festivales y conciertos, donde firma regularmente la imagen y el repertorio del grupo.

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En octubre de 2024 Mario Vaquerizo sufrió una aparatosa caída desde una plataforma giratoria durante su actuación en el Festival Horteralia en Cáceres y fue ingresado en observación en el Hospital Universitario de Cáceres, según confirmó el Servicio Extremeño de Salud y reportó 20minutos.

Trayectoria y presencia mediática

Además de su papel como frontman de Nancys Rubias, Vaquerizo aparece con frecuencia en espacios televisivos y en reportajes sobre cultura pop y vida pública, donde se le describe como una personalidad mediática que combina música y presencia en los medios.

Las Nancys Rubias son habitualmente citadas en fichas y crónicas culturales como un grupo de pop, electrónica y glam liderado por Vaquerizo, que suele presentarse con el personaje artístico «Nancy Anoréxica» en sus apariciones.

Estado de salud y actividad reciente

Tras la caída en octubre de 2024 la organización del festival indicó que la lesión fue «aparatosa» y que Vaquerizo fue atendido in situ antes de su traslado al hospital para seguimiento, según la misma crónica de 20minutos.

Desde entonces, las coberturas públicas sobre el artista han combinado información sobre su recuperación con noticias de sus actividades profesionales y conciertos del grupo.

En la conversación pública Vaquerizo figura también por su vinculación personal y profesional con otros artistas y por su actividad en televisión, razones por las que su nombre reaparece de forma regular en medios de entretenimiento.

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