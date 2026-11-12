Jon Kortajarena: compagina cine y moda

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Jon Kortajarena combina su trabajo en el cine con la moda y visitó el plató de «Cara al Show» para hablar de esa doble carrera el 11 de noviembre de 2026.

En la entrevista con Marc Giró en «Cara al Show», Kortajarena habló sobre su trayectoria como modelo y actor y cómo mantiene activos ambos ámbitos de su carrera, según la cobertura del programa del 11 de noviembre de 2026.

Te puede interesar

El actor y modelo bilbaíno Jon Kortajarena ha recurrido a la televisión para explicar que simultanea proyectos en cine con compromisos en moda y belleza, una línea temática que también aparece en perfiles publicados sobre él en octubre de 2026.

Kortajarena señaló en el encuentro televisivo que busca equilibrio entre la actuación y el modelaje, y que esa mezcla de cine y moda forma parte de su trayectoria profesional reciente, según la transcripción y el resumen del episodio.

Su doble faceta —modelo consolidado y actor en producciones recientes— ha sido objeto de reportajes durante 2026, que repasan cómo ha ido alternando rodajes con campañas y apariciones públicas.

Contexto: Kortajarena llegó a la fama en pasarelas internacionales y desde entonces ha ido incorporando papeles en cine y televisión; reportajes de octubre y noviembre de 2026 destacan esa transición y su presencia mediática reciente.

Precedente: perfiles y entrevistas publicadas en 2026 analizan la misma combinación de actividades, mostrando que Kortajarena ha venido alternando proyectos de moda y cine a lo largo del año, según las piezas de octubre y la entrevista televisiva de noviembre.

Sources