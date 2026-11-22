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Ceuta – Almería: TV, horario y cómo ver LaLiga Hypermotion online arranca el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 20:30, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion.

El encuentro entre AD Ceuta FC y UD Almería figura en el calendario de la jornada 15 y aparece programado para las 20:30, según las tablas de partidos de LaLiga Hypermotion consultadas esta semana.

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La emisión prevista para este Ceuta – Almería será a través de los canales de LaLiga TV Hypermotion y plataformas asociadas; varias guías de programación listan el duelo con transmisión en DAZN/LaLiga TV Hypermotion.

Si quieres seguir el partido online, la mayoría de operadores que retransmiten LaLiga Hypermotion ofrecen acceso por suscripción a LaLiga TV Hypermotion o a través de DAZN según la guía de programación; comprueba tu paquete con el proveedor para confirmar derechos y dispositivos compatibles.

Para lectores interesados en la temporada del Almería, este partido cierra la jornada y sigue a choques recientes del equipo como Almería – Celta Fortuna: horario y TV y al desplazamiento que el club hizo a Zubieta en octubre, reseñado en otra previa local Real Sociedad B – Almería: horario y cómo ver.

Cómo ver el Ceuta – Almería en televisión y en streaming

Las fuentes de programación consultadas listan LaLiga TV Hypermotion como canal emisor y señalan a DAZN como plataforma asociada que ofrece los encuentros de la competición; confirma en la app oficial o en la web del operador si tu suscripción incluye el partido.

Si vas a verlo por móvil o tableta, la app de LaLiga TV Hypermotion y las aplicaciones de los operadores que distribuyen DAZN suelen requerir inicio de sesión y, en algunos casos, activación del paquete específico de LaLiga.

Qué revisar antes del partido

Revisa el horario local y las actualizaciones del club por cambios de último minuto en alineaciones o aplazamientos. El calendario oficial de LaLiga Hypermotion mantiene la fecha de la jornada 15 con AD Ceuta FC vs UD Almería a las 20:30.

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