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Un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana en Palma dejó a varias personas con lesiones leves y provocó la movilización de los servicios de emergencia. La información inicial sitúa el suceso en una de las arterias de la ciudad y señala que el choque se evitó tras una maniobra brusca del conductor del autobús.

Qué pasó exactamente en la avenida Comte de Sallent

El incidente se registró cerca del número 21 de la avenida Comte de Sallent, sobre las 07:07 horas. Un vehículo de transporte público que cubre la línea 8 de la EMT de Palma realizó un frenazo intenso para esquivar un turismo.

El lugar del incidente en la avenida Comte de Sallent, según testigos.

Hora: 07:07 aprox.

07:07 aprox. Ubicación: Av. Comte de Sallent, cerca del 21.

Av. Comte de Sallent, cerca del 21. Vehículo implicado: Autobús de la línea 8.

Autobús de la línea 8. Causa aparente: Frenada brusca para evitar colisión con un turismo.

Estado de las personas atendidas

Los equipos sanitarios que acudieron al lugar confirmaron que hubo ocho heridos leves. Ninguno presentaba lesiones de gravedad en el primer informe.

Heridas de carácter leve, sin riesgo vital.

Atención y primeros auxilios en el lugar.

Traslado posterior a centros sanitarios privados para valoración.

Intervención de los servicios de emergencia

El SAMU movilizó unidades sanitarias hasta la escena. Varios vehículos de asistencia sanitaria procedieron al traslado de los afectados.

Unidades del SAMU atendieron y estabilizaron a los heridos en el lugar.

Acciones realizadas

Evaluación médica rápida en el punto del siniestro.

Estabilización y transporte de los heridos a centros privados.

Coordinación entre personal sanitario y personal del transporte.

Impacto en la circulación y en la red de transporte

El suceso causó retrasos en la zona y afectó temporalmente a la ruta de la línea 8. Los pasajeros sufrieron demoras hasta que se restableció la normalidad.

Posibles desvíos puntuales en la avenida.

Retrasos en la frecuencia de paso de la línea 8.

Recomendación de usar rutas alternativas por parte de conductores.

Seguimiento y acciones pendientes

Las autoridades locales y los responsables de la EMT deberán analizar las causas y tomar medidas si procede. La investigación buscará aclarar los detalles del choque y la dinámica que llevó a la maniobra evasiva.

Mientras tanto, se aconseja prudencia a los usuarios del transporte público y a conductores que circulen por esa zona.